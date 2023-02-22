Путин раскрыл залог победы России

Президент РФ Владимир Путин: залог победы России — несокрушимое единство ее народа

23 февраля 2023 в 02:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обратился к россиянам по случаю Дня защитника Отечества Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Залог победы России — это несокрушимое единство ее народа. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в своем поздравлении россиян с Днем защитника Отечества. «Дорогие друзья, наш народ верит в вас, в защитников России, в вашу надежность, решительность, преданность Отечеству и присяге. Миллионы людей искренне по зову сердца помогают бойцам на передовой, и это несокрушимое единство — залог нашей победы», — рассказал российский лидер в обращении, которое было опубликовано на официальном сайте президента РФ.

Залог победы России — это несокрушимое единство ее народа. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в своем поздравлении россиян с Днем защитника Отечества. «Дорогие друзья, наш народ верит в вас, в защитников России, в вашу надежность, решительность, преданность Отечеству и присяге. Миллионы людей искренне по зову сердца помогают бойцам на передовой, и это несокрушимое единство — залог нашей победы», — рассказал российский лидер в обращении, которое было опубликовано на официальном сайте президента РФ.