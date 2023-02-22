Путин раскрыл залог победы России

Владимир Путин обратился к россиянам по случаю Дня защитника Отечества
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Залог победы России — это несокрушимое единство ее народа. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в своем поздравлении россиян с Днем защитника Отечества.
«Дорогие друзья, наш народ верит в вас, в защитников России, в вашу надежность, решительность, преданность Отечеству и присяге. Миллионы людей искренне по зову сердца помогают бойцам на передовой, и это несокрушимое единство — залог нашей победы», — рассказал российский лидер в обращении, которое было опубликовано на
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!