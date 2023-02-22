22 февраля 2023

Путин раскрыл залог победы России

Президент РФ Владимир Путин: залог победы России — несокрушимое единство ее народа
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин обратился к россиянам по случаю Дня защитника Отечества Фото:
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Залог победы России — это несокрушимое единство ее народа. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в своем поздравлении россиян с Днем защитника Отечества.

«Дорогие друзья, наш народ верит в вас, в защитников России, в вашу надежность, решительность, преданность Отечеству и присяге. Миллионы людей искренне по зову сердца помогают бойцам на передовой, и это несокрушимое единство — залог нашей победы», — рассказал российский лидер в обращении, которое было опубликовано на официальном сайте президента РФ.

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Залог победы России — это несокрушимое единство ее народа. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в своем поздравлении россиян с Днем защитника Отечества. «Дорогие друзья, наш народ верит в вас, в защитников России, в вашу надежность, решительность, преданность Отечеству и присяге. Миллионы людей искренне по зову сердца помогают бойцам на передовой, и это несокрушимое единство — залог нашей победы», — рассказал российский лидер в обращении, которое было опубликовано на официальном сайте президента РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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