Россиянам рассказали, как грамотно подготовиться к дачному сезону

«Ридус»: перед началом дачного сезона нужно счистить снег с теплиц и из водостоков

23 февраля 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Эксперт Тимур Дасаев порекомендовал убрать снег на дачном участке уже в феврале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дачный сезон начнется еще не скоро, но подготовку к нему можно начинать уже сейчас. Например, можно счистить снег с дачных построек и из водостоков, а также позаботиться о деревьях. Креативный директор компании «Дачный Сезон» Тимур Дасаев назвал пять задач, которые дачникам следует решить уже сейчас. «Вес снежного покрова высотой один метр на площади 100 квадратных метров достигает пяти тонн, увеличиваясь по мере уплотнения снега. Однако даже на меньших площадях его накопление может привести к трещинам и обвалу», — заявил Тимур Дасаев журналисту «Ридуса». Он рассказал, что еще нужно сделать перед началом сезона. Необходимо счистить снег с дачных построек. Дасаев предупредил, что в небольших количествах снег безопасен для построек, но за зиму он скапливается в тяжелые пласты, поэтому нужно счищать его после каждого серьезного снегопада, а в феврале провести финальную уборку.

От снега и мусора нужно прочистить водостоки. Если этого не сделать, то заблокированная весной талая вода начнет попадать в фундамент здания.

При наличии выгребных ям участки вокруг них тоже нужно очистить от снега, чтобы он не попал в септик. Когда весь снег будет убран, можно провести расконсервацию септика.

Можно заранее обработать дом от насекомых. Тогда пробудившиеся весной осы уже не поселятся в щелях и зазорах в доме, и не принесут неудобств летом.

Если на дачном участке есть сад, то февраль — хорошее время, чтобы провести обрезку деревьев. Отсутствие зелени позволяет хорошо видеть крону дерева. Кроме того, промерзшие ветки получится обрезать ровнее. Эксперт Юлия Мешалкина рассказала, что зимой уже можно начинать готовить рассаду для летнего сезона. В это время дома уже можно высадить семена медленнорастущих растений, чтобы потом высадить их в открытый грунт. Лучше всего для этого подходят помидоры и баклажаны.

Дачный сезон начнется еще не скоро, но подготовку к нему можно начинать уже сейчас. Например, можно счистить снег с дачных построек и из водостоков, а также позаботиться о деревьях. Креативный директор компании «Дачный Сезон» Тимур Дасаев назвал пять задач, которые дачникам следует решить уже сейчас. «Вес снежного покрова высотой один метр на площади 100 квадратных метров достигает пяти тонн, увеличиваясь по мере уплотнения снега. Однако даже на меньших площадях его накопление может привести к трещинам и обвалу», — заявил Тимур Дасаев журналисту «Ридуса». Он рассказал, что еще нужно сделать перед началом сезона. Эксперт Юлия Мешалкина рассказала, что зимой уже можно начинать готовить рассаду для летнего сезона. В это время дома уже можно высадить семена медленнорастущих растений, чтобы потом высадить их в открытый грунт. Лучше всего для этого подходят помидоры и баклажаны.