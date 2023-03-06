Petronas: Европа не нашла единого решения по замещению российского газа 07 марта 2023 в 05:47 Размер текста - 17 + Европа не пришла к консенсусу по замещению СПГ из России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Европы не могут прийти к единому решению по замещению российского газа. Такое мнение озвучил вице-президент малайзийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал Абидин. Представителю Petronas во время международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне задали вопрос о том, если ли в мире страна, способная полностью заместить российский газ. «Это зависит о того, что будет наилучшим решением (по замещению российского газа — прим. URA.RU) для конкретных стран. Единого подходящего решения не существует», — ответил Аднан Зайнал Абидин корреспонденту РИА Новости. Ранее сообщалось, что власти Германии намереваются ограничить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы сократить зависимость от поставок энергоресурсов из России. В свою очередь, цены на энергоносители в Европе резко выросли из-за отказа от российского газа. Европейские страны приняли решение выделить 800 миллиардов евро на защиту населения и бизнеса от резкого повышения цен. В итоге по данным Минфина РФ нефтегазовые доходы страны в феврале по сравнению с прошлым годом сократились на 46%. Страны Европы не могут прийти к единому решению по замещению российского газа. Такое мнение озвучил вице-президент малайзийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал Абидин. Представителю Petronas во время международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне задали вопрос о том, если ли в мире страна, способная полностью заместить российский газ. «Это зависит о того, что будет наилучшим решением (по замещению российского газа — прим. URA.RU) для конкретных стран. Единого подходящего решения не существует», — ответил Аднан Зайнал Абидин корреспонденту РИА Новости. Ранее сообщалось, что власти Германии намереваются ограничить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы сократить зависимость от поставок энергоресурсов из России. В свою очередь, цены на энергоносители в Европе резко выросли из-за отказа от российского газа. Европейские страны приняли решение выделить 800 миллиардов евро на защиту населения и бизнеса от резкого повышения цен. В итоге по данным Минфина РФ нефтегазовые доходы страны в феврале по сравнению с прошлым годом сократились на 46%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям