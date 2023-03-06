06 марта 2023

Petronas: Европа не нашла единого решения по замещению российского газа

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Европа не пришла к консенсусу по замещению СПГ из России Фото:
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Страны Европы не могут прийти к единому решению по замещению российского газа. Такое мнение озвучил вице-президент малайзийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал Абидин.

Представителю Petronas во время международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне задали вопрос о том, если ли в мире страна, способная полностью заместить российский газ. «Это зависит о того, что будет наилучшим решением (по замещению российского газа — прим. URA.RU) для конкретных стран. Единого подходящего решения не существует», — ответил Аднан Зайнал Абидин корреспонденту РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Германии намереваются ограничить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы сократить зависимость от поставок энергоресурсов из России. В свою очередь, цены на энергоносители в Европе резко выросли из-за отказа от российского газа. Европейские страны приняли решение выделить 800 миллиардов евро на защиту населения и бизнеса от резкого повышения цен. В итоге по данным Минфина РФ нефтегазовые доходы страны в феврале по сравнению с прошлым годом сократились на 46%.

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Страны Европы не могут прийти к единому решению по замещению российского газа. Такое мнение озвучил вице-президент малайзийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал Абидин. Представителю Petronas во время международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне задали вопрос о том, если ли в мире страна, способная полностью заместить российский газ. «Это зависит о того, что будет наилучшим решением (по замещению российского газа — прим. URA.RU) для конкретных стран. Единого подходящего решения не существует», — ответил Аднан Зайнал Абидин корреспонденту РИА Новости. Ранее сообщалось, что власти Германии намереваются ограничить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы сократить зависимость от поставок энергоресурсов из России. В свою очередь, цены на энергоносители в Европе резко выросли из-за отказа от российского газа. Европейские страны приняли решение выделить 800 миллиардов евро на защиту населения и бизнеса от резкого повышения цен. В итоге по данным Минфина РФ нефтегазовые доходы страны в феврале по сравнению с прошлым годом сократились на 46%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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