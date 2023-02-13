В Европе подсчитали ущерб от прекращения поставок российского газа

Bruegel: ущерб от прекращения поставок российского газа в ЕС составил 800 миллиардов евро

13 февраля 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Европа потеряла 800 миллиардов евро из-за отказа от российского газа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейские страны выделили 800 миллиардов евро на защиту населения и бизнеса от резкого повышения стоимости энергоносителей. Ценовой скачок был спровоцирован отказом от российского газа. Сообщает аналитический центр Bruegel. Европейские страны выделили 792 миллиарда долларов на защиту населения и бизнеса в условиях резкого скачка цен на энергоносители. Блок ЕС выделил 681 миллиард евро на борьбу с энергетическим кризисом. Остальные 111 миллиардов приходятся на долю Великобритании и Норвегии, согласно исследованию аналитического центра Bruegel. Таблицу расходов возглавила Германия, выделившая 270 миллиардов евро. Эта сумма затмила расходы всех других стран. Далее по масштабу затрат идут Великобритания, Италия и Франции, каждая из стран потратила приблизительно 150 миллиардов евро. С начала 2022 года страны Евросоюза сократили поставки российского газа на 48%. В апреле прошлого года Россия перевела расчеты за газ с «недружественными странами» в рубли, и несколько государств Евросоюза отказались выполнить условия Москвы, поэтому «Газпром» прекратил поставки. С 31 августа «Северный поток» остановлен на неопределенное время. На фоне нестабильных поставок газа Европа решила сократить его потребление на 15%.

Европейские страны выделили 800 миллиардов евро на защиту населения и бизнеса от резкого повышения стоимости энергоносителей. Ценовой скачок был спровоцирован отказом от российского газа. Сообщает аналитический центр Bruegel. Европейские страны выделили 792 миллиарда долларов на защиту населения и бизнеса в условиях резкого скачка цен на энергоносители. Блок ЕС выделил 681 миллиард евро на борьбу с энергетическим кризисом. Остальные 111 миллиардов приходятся на долю Великобритании и Норвегии, согласно исследованию аналитического центра Bruegel. Таблицу расходов возглавила Германия, выделившая 270 миллиардов евро. Эта сумма затмила расходы всех других стран. Далее по масштабу затрат идут Великобритания, Италия и Франции, каждая из стран потратила приблизительно 150 миллиардов евро. С начала 2022 года страны Евросоюза сократили поставки российского газа на 48%. В апреле прошлого года Россия перевела расчеты за газ с «недружественными странами» в рубли, и несколько государств Евросоюза отказались выполнить условия Москвы, поэтому «Газпром» прекратил поставки. С 31 августа «Северный поток» остановлен на неопределенное время. На фоне нестабильных поставок газа Европа решила сократить его потребление на 15%.