Медведев: Путин ответил Западу по заслугам Медведев: выход России из Договора СНВ — это закономерный ответ политике США 21 февраля 2023 в 18:10 Размер текста - 17 + Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США получили по заслугам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Приостановка участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стала закономерным ответом США на их враждебные действия против России. Об этом написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев «США получили по заслугам за свою тупую антироссийскую политику, то есть получили приостановку действия Нового Договора СНВ. Вы не можете воевать против России, делая вид, что в вопросах стратегической стабильности все идет как обычно. Так вам и надо!» — написал Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter. О приостановке участия России в ДСНВ заявил президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному Собранию РФ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление о принятом Владимиром Путиным решении, передает RT. Приостановка участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стала закономерным ответом США на их враждебные действия против России. Об этом написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев «США получили по заслугам за свою тупую антироссийскую политику, то есть получили приостановку действия Нового Договора СНВ. Вы не можете воевать против России, делая вид, что в вопросах стратегической стабильности все идет как обычно. Так вам и надо!» — написал Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter. О приостановке участия России в ДСНВ заявил президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному Собранию РФ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление о принятом Владимиром Путиным решении, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям