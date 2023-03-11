В Москве задержали киллера-спортсмена, разыскиваемого Интерполом

11 марта 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

В Москве задержали преступника, который скрывался несколько лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Москве задержали преступника Джаббара Юсифи, которого разыскивал Интерпол. Злоумышленник обвинялся в незаконном сбыте оружия в России и в убийстве на Украине. «Сотрудники ДПС решили остановить на МКАДе автомобиль Skoda, но водитель проигнорировал полицейских и продолжил движение. Доехав до Реутова, он выбежал из машины и попытался скрыться от полицейских во дворах», — передает Mash. Уточняется, что преступник сдался после нескольких предупредительных выстрелов. Задержанный является уроженцем Азербайджана, ему 29 лет. Он находился в розыске в течение нескольких лет. Мужчина, в частности, разыскивался за умышленное убийство гражданина Украины, сообщает « Газета.ру» . Задержанный — член сборной Азербайджана по греко-римской борьбе и победитель первенства России по панкратиону.

В Москве задержали преступника Джаббара Юсифи, которого разыскивал Интерпол. Злоумышленник обвинялся в незаконном сбыте оружия в России и в убийстве на Украине. «Сотрудники ДПС решили остановить на МКАДе автомобиль Skoda, но водитель проигнорировал полицейских и продолжил движение. Доехав до Реутова, он выбежал из машины и попытался скрыться от полицейских во дворах», — передает Mash. Уточняется, что преступник сдался после нескольких предупредительных выстрелов. Задержанный является уроженцем Азербайджана, ему 29 лет. Он находился в розыске в течение нескольких лет. Мужчина, в частности, разыскивался за умышленное убийство гражданина Украины, сообщает «Газета.ру». Задержанный — член сборной Азербайджана по греко-римской борьбе и победитель первенства России по панкратиону.