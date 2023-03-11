В Москве задержали киллера-спортсмена, разыскиваемого Интерполом

В Москве задержали преступника Джаббара Юсифи, которого разыскивал Интерпол. Злоумышленник обвинялся в незаконном сбыте оружия в России и в убийстве на Украине.
«Сотрудники ДПС решили остановить на МКАДе автомобиль Skoda, но водитель проигнорировал полицейских и продолжил движение. Доехав до Реутова, он выбежал из машины и попытался скрыться от полицейских во дворах», — передает Mash. Уточняется, что преступник сдался после нескольких предупредительных выстрелов.
Задержанный является уроженцем Азербайджана, ему 29 лет. Он находился в розыске в течение нескольких лет. Мужчина, в частности, разыскивался за умышленное убийство гражданина Украины, сообщает «Газета.ру». Задержанный — член сборной Азербайджана по греко-римской борьбе и победитель первенства России по панкратиону.
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В Москве задержали преступника Джаббара Юсифи, которого разыскивал Интерпол. Злоумышленник обвинялся в незаконном сбыте оружия в России и в убийстве на Украине. «Сотрудники ДПС решили остановить на МКАДе автомобиль Skoda, но водитель проигнорировал полицейских и продолжил движение. Доехав до Реутова, он выбежал из машины и попытался скрыться от полицейских во дворах», — передает Mash. Уточняется, что преступник сдался после нескольких предупредительных выстрелов. Задержанный является уроженцем Азербайджана, ему 29 лет. Он находился в розыске в течение нескольких лет. Мужчина, в частности, разыскивался за умышленное убийство гражданина Украины, сообщает «Газета.ру». Задержанный — член сборной Азербайджана по греко-римской борьбе и победитель первенства России по панкратиону.