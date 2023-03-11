В Москве задержали киллера-спортсмена, разыскиваемого Интерполом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Виталию Бережному, подозреваемому в убийстве Насти Муравьевой, в Ленинском районном суде. Тюмень, осужденный, пристав, скамья подсудимых, подсудимый, полиция, заключенный, бережной виталий
В Москве задержали преступника, который скрывался несколько лет Фото:

В Москве задержали преступника Джаббара Юсифи, которого разыскивал Интерпол. Злоумышленник обвинялся в незаконном сбыте оружия в России и в убийстве на Украине.

«Сотрудники ДПС решили остановить на МКАДе автомобиль Skoda, но водитель проигнорировал полицейских и продолжил движение. Доехав до Реутова, он выбежал из машины и попытался скрыться от полицейских во дворах», — передает Mash. Уточняется, что преступник сдался после нескольких предупредительных выстрелов.

Задержанный является уроженцем Азербайджана, ему 29 лет. Он находился в розыске в течение нескольких лет. Мужчина, в частности, разыскивался за умышленное убийство гражданина Украины, сообщает «Газета.ру». Задержанный — член сборной Азербайджана по греко-римской борьбе и победитель первенства России по панкратиону.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

В Москве задержали преступника Джаббара Юсифи, которого разыскивал Интерпол. Злоумышленник обвинялся в незаконном сбыте оружия в России и в убийстве на Украине. «Сотрудники ДПС решили остановить на МКАДе автомобиль Skoda, но водитель проигнорировал полицейских и продолжил движение. Доехав до Реутова, он выбежал из машины и попытался скрыться от полицейских во дворах», — передает Mash. Уточняется, что преступник сдался после нескольких предупредительных выстрелов. Задержанный является уроженцем Азербайджана, ему 29 лет. Он находился в розыске в течение нескольких лет. Мужчина, в частности, разыскивался за умышленное убийство гражданина Украины, сообщает «Газета.ру». Задержанный — член сборной Азербайджана по греко-римской борьбе и победитель первенства России по панкратиону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...