Украина решила отгородиться от Молдавии рвами

11 марта 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

На границе Украины и Молдавии роют траншеи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украинцы роют траншею на украинско-молдавской границе. Об этом рассказала пресс-офицер Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки. Она уточнила, что траншеи выкапываются в целях борьбы с незаконными мигрантами. «Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что такие работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды из Украины в Молдавию», — заявила Раиса Новицки журналисту РИА Новости. Видео с работами по выкапыванию траншей стали появляться в telegram-каналах. Ранее сообщалось, что украинские военные перебрасывают свои подразделения на границу с Морлдавией. СМИ связывали это с готовящейся атакой на Приднестровье. Власти Молдавии опровергли эту информацию, передает «Национальная служба новостей».

Украинцы роют траншею на украинско-молдавской границе. Об этом рассказала пресс-офицер Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки. Она уточнила, что траншеи выкапываются в целях борьбы с незаконными мигрантами. «Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что такие работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды из Украины в Молдавию», — заявила Раиса Новицки журналисту РИА Новости. Видео с работами по выкапыванию траншей стали появляться в telegram-каналах. Ранее сообщалось, что украинские военные перебрасывают свои подразделения на границу с Морлдавией. СМИ связывали это с готовящейся атакой на Приднестровье. Власти Молдавии опровергли эту информацию, передает «Национальная служба новостей».