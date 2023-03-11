Украина решила отгородиться от Молдавии рвами

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На границе Украины и Молдавии роют траншеи Фото:

Украинцы роют траншею на украинско-молдавской границе. Об этом рассказала пресс-офицер Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки. Она уточнила, что траншеи выкапываются в целях борьбы с незаконными мигрантами.

«Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что такие работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды из Украины в Молдавию», — заявила Раиса Новицки журналисту РИА Новости. Видео с работами по выкапыванию траншей стали появляться в telegram-каналах.

Ранее сообщалось, что украинские военные перебрасывают свои подразделения на границу с Морлдавией. СМИ связывали это с готовящейся атакой на Приднестровье. Власти Молдавии опровергли эту информацию, передает «Национальная служба новостей».

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Украинцы роют траншею на украинско-молдавской границе. Об этом рассказала пресс-офицер Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки. Она уточнила, что траншеи выкапываются в целях борьбы с незаконными мигрантами. «Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что такие работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды из Украины в Молдавию», — заявила Раиса Новицки журналисту РИА Новости. Видео с работами по выкапыванию траншей стали появляться в telegram-каналах. Ранее сообщалось, что украинские военные перебрасывают свои подразделения на границу с Морлдавией. СМИ связывали это с готовящейся атакой на Приднестровье. Власти Молдавии опровергли эту информацию, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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