Вооруженные силы России (ВС РФ) используют «черную магию», чтобы глушить частоты и подделывать gps, чтобы посылать беспилотники на неправильную высоту, из-за чего они будут терпеть крушения. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники.
«Они (русские) используют черную магию для защиты от электромагнитных помех. Они могут глушить частоты, подделывать gps, посылать беспилотник на неправильную высоту, так что он просто падает с неба», — заявил источник изданию. В материале также подчеркнули, что ВС РФ хороши в том, что они делают.
Ранее президент России Владимир Путин назвал российскую систему противовоздушной обороны одной из лучших в мире. По словам главы государства, на это указывает ее работа на практике, напоминает MK.RU. Также сообщалось, что Украина резко нарастила запуск беспилотных летательных аппаратов на российские территории, однако отечественная ПВО справляется со своими задачами, передает деловое издание «Взгляд».
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Вооруженные силы России (ВС РФ) используют «черную магию», чтобы глушить частоты и подделывать gps, чтобы посылать беспилотники на неправильную высоту, из-за чего они будут терпеть крушения. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники. «Они (русские) используют черную магию для защиты от электромагнитных помех. Они могут глушить частоты, подделывать gps, посылать беспилотник на неправильную высоту, так что он просто падает с неба», — заявил источник изданию. В материале также подчеркнули, что ВС РФ хороши в том, что они делают. Ранее президент России Владимир Путин назвал российскую систему противовоздушной обороны одной из лучших в мире. По словам главы государства, на это указывает ее работа на практике, напоминает MK.RU. Также сообщалось, что Украина резко нарастила запуск беспилотных летательных аппаратов на российские территории, однако отечественная ПВО справляется со своими задачами, передает деловое издание «Взгляд».