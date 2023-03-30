Задержан замгубернатора Ненецкого автономного округа по делу о взятках 30 марта 2023 в 19:12 Размер текста - 17 + Сумма взятки составила порядка двух миллионов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Задержан заместитель губернатора администрации Ненецкого автономного округа по подозрению в получении взятки в размере около двух млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. «Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора администрации Ненецкого автономного округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)», — говорится в telegram-канале ведомства. По версии следствия, подозреваемый получил взятку в размере около двух миллионов рублей от представителя организации, выполняющей госзаказ в рамках нацпроекта «Здоровье». Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, проводятся обыски, изымается необходимая документация. Это не первое задержание чиновников за последние дни. Ранее Следственный комитет РФ просил Басманный суд Москвы арестовать двоих заместителей губернатора Брянской области. Причиной для ареста так же стала дача взяток в особо крупном размере. Задержан заместитель губернатора администрации Ненецкого автономного округа по подозрению в получении взятки в размере около двух млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. «Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора администрации Ненецкого автономного округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)», — говорится в telegram-канале ведомства. По версии следствия, подозреваемый получил взятку в размере около двух миллионов рублей от представителя организации, выполняющей госзаказ в рамках нацпроекта «Здоровье». Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, проводятся обыски, изымается необходимая документация. Это не первое задержание чиновников за последние дни. Ранее Следственный комитет РФ просил Басманный суд Москвы арестовать двоих заместителей губернатора Брянской области. Причиной для ареста так же стала дача взяток в особо крупном размере. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям