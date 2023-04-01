Новый выпуск «Что было дальше?» ВКонтакте собрал более 14 млн просмотров за 8 часов

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Премьерный выпуск «Что было дальше?» вызвал фурор среди его поклонников Фото:

Премьерный выпуск нового сезона шоу «Что было дальше?», который был выпущен в социальной сети «ВКонтакте» 1 апреля, за восемь часов набрал свыше 14 млн просмотров. Главными героями ролика стали блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) и комик Богдан Лисевский.

Состав резидентов шоу остался неизменным. Ими, как и раньше, значатся комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков.

«Как долго я ждала этот выпуск!» — отреагировала в соцсети поклонница шоу Ксения Давыдова. Пользователь Матвей Григорьев выразил мнение, что выпуск с Хасбиком побьет все рекорды по просмотрам.

«Я даже пораньше проснулась», — написала Юлия Ефимова. Анастасия Данилова заявила, что первый выпуск «Что было дальше?» представляет собой «топовый контент».

«Урааааа! У меня прям было наитие, что выпуск выйдет с утра! Приятного просмотра!» — поделилась своей радостью Елена Копылова. Пользователь Архип Бутенко поделился своими впечатлениями о том, что первые просмотренные минуты выпуска позволяют ему заявить, что выпуск получился гениальным.

Ранее шоу «Что было дальше?» выходило на видеохостинге YouTube. Последний выпуск был выпущен в первой половине января 2022 год.

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Премьерный выпуск нового сезона шоу «Что было дальше?», который был выпущен в социальной сети «ВКонтакте» 1 апреля, за восемь часов набрал свыше 14 млн просмотров. Главными героями ролика стали блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) и комик Богдан Лисевский. Состав резидентов шоу остался неизменным. Ими, как и раньше, значатся комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков. «Как долго я ждала этот выпуск!» — отреагировала в соцсети поклонница шоу Ксения Давыдова. Пользователь Матвей Григорьев выразил мнение, что выпуск с Хасбиком побьет все рекорды по просмотрам. «Я даже пораньше проснулась», — написала Юлия Ефимова. Анастасия Данилова заявила, что первый выпуск «Что было дальше?» представляет собой «топовый контент». «Урааааа! У меня прям было наитие, что выпуск выйдет с утра! Приятного просмотра!» — поделилась своей радостью Елена Копылова. Пользователь Архип Бутенко поделился своими впечатлениями о том, что первые просмотренные минуты выпуска позволяют ему заявить, что выпуск получился гениальным. Ранее шоу «Что было дальше?» выходило на видеохостинге YouTube. Последний выпуск был выпущен в первой половине января 2022 год.
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