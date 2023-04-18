За рубежом оценили, как визит Путина в зону СВО помешает наступлению ВСУ

Иностранные СМИ отреагировали на встречу президента РФ с генералами Лапиным и Теплинским

18 апреля 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Зарубежные СМИ активно обсуждают визит Владимира Путина в новые регионы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области, а также штаб «Восток» в ЛНР. Там российский лидер заслушал доклады начальника Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковника Александра Лапина и командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Из-за этого зарубежные СМИ начали гадать, что же означает визит Путина в новые регионы. По мнению многих, президент посетил новые регионы, чтобы замотивировать солдат перед возможным наступлением ВСУ. Во время встречи с генералами Лапиным и Теплицким. Британская разведка заявила, что Теплинскому была отведена важная роль в конфликте на Украине. Кроме того, военачальника описали как «одного из немногих генералов, которые пользуются уважением среди рядовых бойцов». Об этом написали в The Daily Mail.

В NHK World — Japan, со ссылкой на источники заявили, что Путин своим визитом стремится мотивировать российских военных на передовой. Такой шаг важен перед масштабным наступлением Украинских войск.

Издание Kyiv Post уверено, что российский лидер посетил новые регионы, чтобы поддержать солдат. В материале указали, что Путин выбрал «правильное время» для своего визита.

В украинском издании «Страна» не исключили, что президент России хотел не только замотивировать бойцов. В материале указали, что Путин таким образом якобы был намерен развеять слухи о подготовке «договоренности», согласно которой ВС РФ покинут Херсонскую область и Запорожье. Взамен российская сторона «сохранит» контроль над Крымом.

О визите Путина высказался и военкор Сергей Колясников, назвав это «отличной новостью». По его словам, встреча с генералами показывает, что верховный главнокомандующий теперь лично контролирует организацию российской обороны.

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области, а также штаб «Восток» в ЛНР. Там российский лидер заслушал доклады начальника Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковника Александра Лапина и командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Из-за этого зарубежные СМИ начали гадать, что же означает визит Путина в новые регионы. По мнению многих, президент посетил новые регионы, чтобы замотивировать солдат перед возможным наступлением ВСУ.