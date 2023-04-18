За рубежом оценили, как визит Путина в зону СВО помешает наступлению ВСУ

Иностранные СМИ отреагировали на встречу президента РФ с генералами Лапиным и Теплинским
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Зарубежные СМИ активно обсуждают визит Владимира Путина в новые регионы
Зарубежные СМИ активно обсуждают визит Владимира Путина в новые регионы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области, а также штаб «Восток» в ЛНР. Там российский лидер заслушал доклады начальника Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковника Александра Лапина и командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Из-за этого зарубежные СМИ начали гадать, что же означает визит Путина в новые регионы. По мнению многих, президент посетил новые регионы, чтобы замотивировать солдат перед возможным наступлением ВСУ.

  • Во время встречи с генералами Лапиным и Теплицким. Британская разведка заявила, что Теплинскому была отведена важная роль в конфликте на Украине. Кроме того, военачальника описали как «одного из немногих генералов, которые пользуются уважением среди рядовых бойцов». Об этом написали в The Daily Mail.
  • В NHK World — Japan, со ссылкой на источники заявили, что Путин своим визитом стремится мотивировать российских военных на передовой. Такой шаг важен перед масштабным наступлением Украинских войск.
  • Издание Kyiv Post уверено, что российский лидер посетил новые регионы, чтобы поддержать солдат. В материале указали, что Путин выбрал «правильное время» для своего визита.
  • В украинском издании «Страна» не исключили, что президент России хотел не только замотивировать бойцов. В материале указали, что Путин таким образом якобы был намерен развеять слухи о подготовке «договоренности», согласно которой ВС РФ покинут Херсонскую область и Запорожье. Взамен российская сторона «сохранит» контроль над Крымом.
  • О визите Путина высказался и военкор Сергей Колясников, назвав это «отличной новостью». По его словам, встреча с генералами показывает, что верховный главнокомандующий теперь лично контролирует организацию российской обороны.

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Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области, а также штаб «Восток» в ЛНР. Там российский лидер заслушал доклады начальника Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковника Александра Лапина и командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Из-за этого зарубежные СМИ начали гадать, что же означает визит Путина в новые регионы. По мнению многих, президент посетил новые регионы, чтобы замотивировать солдат перед возможным наступлением ВСУ.
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