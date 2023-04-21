США выступают против окончания спецоперации и возобновления мира между странами. Об этом заявил посол Китая во Франции Лю Шайе.
«Мне кажется, что американцы не хотят прекращения [спецоперации], а члены НАТО продолжают поставлять Украине оружие», — отметил китайский посол в интервью телеканалу
Ранее испанский писатель и журналист Хосе Мигель Вильярройя заявил, что Запад собирается расколоть Россию, потому что в данный момент только РФ противостоит однополярному миру, который пытаются навязать США и НАТО. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что конфликт на Украине не закончится, пока Запад не прекратит вести прокси-войну против Российской Федерации.
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