Посол Китая во Франции Лю Шайе назвал главного противника мирных переговоров по Украине

Посол Китая во Франции Лю Шайе: США не хотят прекращения спецоперации на Украине

22 апреля 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

США не хотят прекращения конфликта на Украине, заявил китайский посол Лю Шайе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США выступают против окончания спецоперации и возобновления мира между странами. Об этом заявил посол Китая во Франции Лю Шайе. «Мне кажется, что американцы не хотят прекращения [спецоперации], а члены НАТО продолжают поставлять Украине оружие», — отметил китайский посол в интервью телеканалу LCI . По его словам, Россия и Украина готовы начать диалог, однако Вашингтон препятствует этому. Ранее испанский писатель и журналист Хосе Мигель Вильярройя заявил, что Запад собирается расколоть Россию, потому что в данный момент только РФ противостоит однополярному миру, который пытаются навязать США и НАТО. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что конфликт на Украине не закончится, пока Запад не прекратит вести прокси-войну против Российской Федерации.

США выступают против окончания спецоперации и возобновления мира между странами. Об этом заявил посол Китая во Франции Лю Шайе. «Мне кажется, что американцы не хотят прекращения [спецоперации], а члены НАТО продолжают поставлять Украине оружие», — отметил китайский посол в интервью телеканалу LCI. По его словам, Россия и Украина готовы начать диалог, однако Вашингтон препятствует этому. Ранее испанский писатель и журналист Хосе Мигель Вильярройя заявил, что Запад собирается расколоть Россию, потому что в данный момент только РФ противостоит однополярному миру, который пытаются навязать США и НАТО. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что конфликт на Украине не закончится, пока Запад не прекратит вести прокси-войну против Российской Федерации.