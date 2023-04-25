Глава «Альянса врачей»*: Навальный прикрывался добрыми делами ради репутации

25 апреля 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Глава «Альянса Врачей» высказалась о структуре Алексея Навального Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Оппозиционер, создатель ФБК (Фонда борьбы с коррупцией, признанного иноагентом, а также террористической и экстремистской организацией, запрещенной в России) Алексей Навальный не был заинтересован в разрешении проблем системы здравоохранения, создав «Профсоюз Навального». Об этом заявила председатель профсоюза «Альянс Врачей»* (организация признана в России иностранным агентом) Анастасия Васильева на youtube-канале «Эмпатия Манучи». «Как это выглядит со стороны: „Посмотрите, как в России плохо, вот больницы закрывают, давайте свергнем того, кто этим занимается“. Вот и пожалуйста политические очки, которые выражаются в этой нестабильности», — заявила врач. По словам Васильевой, «Профсоюз Навального» — это совершенно бесполезная структура. С жалобами, которые приходили в организацию, ничего не предпринималось. Глава профсоюза призналась, что Навального не интересовала помощь людям. По ее словам, он должен был создавать нестабильность в обществе. «Альянс врачей» был создан в 2018 году при поддержке Алексея Навального. В 2021 году Анастасия Васильева заявила, что профсоюз не следует ассоциировать с Навальным и его организациями. * профсоюз «Альянс Врачей» признан Минюстом РФ иностранным агентом

Оппозиционер, создатель ФБК (Фонда борьбы с коррупцией, признанного иноагентом, а также террористической и экстремистской организацией, запрещенной в России) Алексей Навальный не был заинтересован в разрешении проблем системы здравоохранения, создав «Профсоюз Навального». Об этом заявила председатель профсоюза «Альянс Врачей»* (организация признана в России иностранным агентом) Анастасия Васильева на youtube-канале «Эмпатия Манучи». «Как это выглядит со стороны: „Посмотрите, как в России плохо, вот больницы закрывают, давайте свергнем того, кто этим занимается“. Вот и пожалуйста политические очки, которые выражаются в этой нестабильности», — заявила врач. По словам Васильевой, «Профсоюз Навального» — это совершенно бесполезная структура. С жалобами, которые приходили в организацию, ничего не предпринималось. Глава профсоюза призналась, что Навального не интересовала помощь людям. По ее словам, он должен был создавать нестабильность в обществе. «Альянс врачей» был создан в 2018 году при поддержке Алексея Навального. В 2021 году Анастасия Васильева заявила, что профсоюз не следует ассоциировать с Навальным и его организациями. * профсоюз «Альянс Врачей» признан Минюстом РФ иностранным агентом