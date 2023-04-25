Бывшая соратница Навального Васильева призналась, что ФБК* не выплачивал «Альянсу врачей»* деньги

Заключенный блоггер-оппозиционер, создатель ФБК (Фонда борьбы с коррупцией, экстремистская и террористическая организация, признана иноагетом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда) Алексей Навальный не выплачивал зарплату сотрудникам профсоюза «Альянс Врачей», (некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента). Об этом рассказала глава профсоюза Анастасия Васильева.
«Что значит рабочие отношения? Рабочие отношения — это когда есть работодатель, согласно 15-й статье трудового кодекса, а есть человек, который получает зарплату, работник. Я в первое время никакую зарплату не получала. Я делала все на собственном энтузиазме», — поделилась Анастасия Васильева в интервью на youtube-канале «Эмпатия Манучи». Она пояснила, что профсоюз был построен только на ее личные деньги.
Организация «Альянс врачей» была создана в 2018 году при поддержке создателя ФБК. Спустя три года Васильева заявила, что профсоюз не нужно ассоциировать с Навальным.
* профсоюз «Альянс Врачей» признан Минюстом РФ иностранным агентом
** ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) признан экстремистской и террористической организацией, признана иноагентом, запрещена на территории РФ
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