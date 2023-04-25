Евросоюз нашел способ давления на мировые цены на газ

Страны Евросоюза перейдут к совместным закупкам газам

25 апреля 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Компании из ЕС объединят заявки на поставку газа, сообщили в ЕС Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Страны Евросоюза (ЕС) приняли решение перейти к совместным закупкам газа, что позволит им получить выгодные цены и повлиять на общее снижение мировых цен на газ. Об этом рассказали в комиссии ЕС. «Для удачной подготовки к следующей зиме необходимо скоординировано и своевременно пополнить свои газовые хранилища, используя свою коллективную рыночную власть для ведения переговоров о более выгодных ценах с международными поставщиками», — сообщается на сайте Евросоюза. Там добавили, что все зарегистрированные компании, которые желают участвовать в совместных закупках, должны подать собственные заявки на покупку газа до 2 мая. Затем заявки от всех компаний объединят и отправят на торги, где будет выбран поставщик, который предложит максимально выгодные цены, заключили в ЕС. Ранее вице-президент малайзийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал Абидин рассказал, что Европа так и не смогла найти необходимое решение, которое позволило бы полностью заместить российский газ. В Дании выяснили, что за повышение цен на газ на местном рынке оказались виноваты местные трейдеры, передает «Царьград».

Страны Евросоюза (ЕС) приняли решение перейти к совместным закупкам газа, что позволит им получить выгодные цены и повлиять на общее снижение мировых цен на газ. Об этом рассказали в комиссии ЕС. «Для удачной подготовки к следующей зиме необходимо скоординировано и своевременно пополнить свои газовые хранилища, используя свою коллективную рыночную власть для ведения переговоров о более выгодных ценах с международными поставщиками», — сообщается на сайте Евросоюза. Там добавили, что все зарегистрированные компании, которые желают участвовать в совместных закупках, должны подать собственные заявки на покупку газа до 2 мая. Затем заявки от всех компаний объединят и отправят на торги, где будет выбран поставщик, который предложит максимально выгодные цены, заключили в ЕС. Ранее вице-президент малайзийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал Абидин рассказал, что Европа так и не смогла найти необходимое решение, которое позволило бы полностью заместить российский газ. В Дании выяснили, что за повышение цен на газ на местном рынке оказались виноваты местные трейдеры, передает «Царьград».