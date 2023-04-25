Евросоюз нашел способ давления на мировые цены на газ

Страны Евросоюза перейдут к совместным закупкам газам
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Завод комплекса сжиженного природного газа "Новатэк". Часть 2. Магнитогорск, газ, вентиль
Компании из ЕС объединят заявки на поставку газа, сообщили в ЕС Фото:
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Газовый кризис в Европе

Страны Евросоюза (ЕС) приняли решение перейти к совместным закупкам газа, что позволит им получить выгодные цены и повлиять на общее снижение мировых цен на газ. Об этом рассказали в комиссии ЕС.

«Для удачной подготовки к следующей зиме необходимо скоординировано и своевременно пополнить свои газовые хранилища, используя свою коллективную рыночную власть для ведения переговоров о более выгодных ценах с международными поставщиками», — сообщается на сайте Евросоюза. Там добавили, что все зарегистрированные компании, которые желают участвовать в совместных закупках, должны подать собственные заявки на покупку газа до 2 мая. Затем заявки от всех компаний объединят и отправят на торги, где будет выбран поставщик, который предложит максимально выгодные цены, заключили в ЕС.

Ранее вице-президент малайзийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал Абидин рассказал, что Европа так и не смогла найти необходимое решение, которое позволило бы полностью заместить российский газ. В Дании выяснили, что за повышение цен на газ на местном рынке оказались виноваты местные трейдеры, передает «Царьград».

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Страны Евросоюза (ЕС) приняли решение перейти к совместным закупкам газа, что позволит им получить выгодные цены и повлиять на общее снижение мировых цен на газ. Об этом рассказали в комиссии ЕС. «Для удачной подготовки к следующей зиме необходимо скоординировано и своевременно пополнить свои газовые хранилища, используя свою коллективную рыночную власть для ведения переговоров о более выгодных ценах с международными поставщиками», — сообщается на сайте Евросоюза. Там добавили, что все зарегистрированные компании, которые желают участвовать в совместных закупках, должны подать собственные заявки на покупку газа до 2 мая. Затем заявки от всех компаний объединят и отправят на торги, где будет выбран поставщик, который предложит максимально выгодные цены, заключили в ЕС. Ранее вице-президент малайзийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал Абидин рассказал, что Европа так и не смогла найти необходимое решение, которое позволило бы полностью заместить российский газ. В Дании выяснили, что за повышение цен на газ на местном рынке оказались виноваты местные трейдеры, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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