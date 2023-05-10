В Кремле назвали пагубным нежелание США рассказывать правду о Второй мировой войне

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Песков заявил о нежелании США рассказывать правду о Второй мировой войне Фото:

В США не хотят рассказывать правду о Второй мировой войне. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это не забывчивость. Это достаточно пагубная линия. Мы знаем из разных социологических материалов, что в Америке из молодого поколения никто не помнит, кто с кем воевал во время Второй мировой войны. И среднее поколение не знает деталей, не знает всех ужасов прошлого, не знает кто спас мир от коричневой чумы», — сказал Песков во время конференц-колла. Он отметил, что в Америке будет поколение, которое не сможет оценивать свое настоящее и будущее.

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вторая мировая война закончилась победой США над фашизмом. Такое мнение высказала на брифинге 9 мая.

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В США не хотят рассказывать правду о Второй мировой войне. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Это не забывчивость. Это достаточно пагубная линия. Мы знаем из разных социологических материалов, что в Америке из молодого поколения никто не помнит, кто с кем воевал во время Второй мировой войны. И среднее поколение не знает деталей, не знает всех ужасов прошлого, не знает кто спас мир от коричневой чумы», — сказал Песков во время конференц-колла. Он отметил, что в Америке будет поколение, которое не сможет оценивать свое настоящее и будущее. Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вторая мировая война закончилась победой США над фашизмом. Такое мнение высказала на брифинге 9 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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