В США не хотят рассказывать правду о Второй мировой войне. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это не забывчивость. Это достаточно пагубная линия. Мы знаем из разных социологических материалов, что в Америке из молодого поколения никто не помнит, кто с кем воевал во время Второй мировой войны. И среднее поколение не знает деталей, не знает всех ужасов прошлого, не знает кто спас мир от коричневой чумы», — сказал Песков во время конференц-колла. Он отметил, что в Америке будет поколение, которое не сможет оценивать свое настоящее и будущее.
Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вторая мировая война закончилась победой США над фашизмом. Такое мнение высказала на брифинге 9 мая.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!