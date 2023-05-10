В Кремле назвали пагубным нежелание США рассказывать правду о Второй мировой войне

10 мая 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Песков заявил о нежелании США рассказывать правду о Второй мировой войне Фото: Владимир Андреев © URA.RU В США не хотят рассказывать правду о Второй мировой войне. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Это не забывчивость. Это достаточно пагубная линия. Мы знаем из разных социологических материалов, что в Америке из молодого поколения никто не помнит, кто с кем воевал во время Второй мировой войны. И среднее поколение не знает деталей, не знает всех ужасов прошлого, не знает кто спас мир от коричневой чумы», — сказал Песков во время конференц-колла. Он отметил, что в Америке будет поколение, которое не сможет оценивать свое настоящее и будущее. Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вторая мировая война закончилась победой США над фашизмом. Такое мнение высказала на брифинге 9 мая.

В США не хотят рассказывать правду о Второй мировой войне. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Это не забывчивость. Это достаточно пагубная линия. Мы знаем из разных социологических материалов, что в Америке из молодого поколения никто не помнит, кто с кем воевал во время Второй мировой войны. И среднее поколение не знает деталей, не знает всех ужасов прошлого, не знает кто спас мир от коричневой чумы», — сказал Песков во время конференц-колла. Он отметил, что в Америке будет поколение, которое не сможет оценивать свое настоящее и будущее. Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вторая мировая война закончилась победой США над фашизмом. Такое мнение высказала на брифинге 9 мая.