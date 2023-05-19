Великобритания ввела новые санкции против России

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Цветы у консульства Великобритании в Екатеринбурге. Екатеринбург , британский флаг, консульство великобритании
Под ограничения Великобритании попали 86 представителей РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания вводит санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, связанных с РФ. Также в список попали компании, связанные в «Росатомом» и с производством металлов в России, говорится в заявлении правительства.

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Великобритания вводит санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, связанных с РФ. Также в список попали компании, связанные в «Росатомом» и с производством металлов в России, говорится в заявлении правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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