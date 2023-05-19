Великобритания ввела новые санкции против России

Под ограничения Великобритании попали 86 представителей РФ
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Великобритания вводит санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, связанных с РФ. Также в список попали компании, связанные в «Росатомом» и с производством металлов в России, говорится в
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!