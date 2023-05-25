РИАН: Киев собирается подорвать хранилище с отработанным ядерным топливом в Харькове

Киев может устроить новую провокацию из-за неуспешных действий в конфликте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Большая вероятность, что Киев может устроить провокацию с отработанным ядерным топливом в Харькове. Об этом заявил источник РИА Новостей.
«С учетом отсутствия у Киева успехов существует высокая вероятность попытки проведения им очередной резонансной провокации», — сообщает источник. Это может быть подрыв в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом. Москву после этого обвинят в нанесении ракетного удара.
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