РИАН: Киев собирается подорвать хранилище с отработанным ядерным топливом в Харькове

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Пункт захоронения РАО компании PURAM. Венгрия, Батаапати, ворота, хранение радиационных отходов, пункт захоронения рао в батаапати, подземное хранилище
Киев может устроить новую провокацию из-за неуспешных действий в конфликте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Большая вероятность, что Киев может устроить провокацию с отработанным ядерным топливом в Харькове. Об этом заявил источник РИА Новостей.

«С учетом отсутствия у Киева успехов существует высокая вероятность попытки проведения им очередной резонансной провокации», — сообщает источник. Это может быть подрыв в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом. Москву после этого обвинят в нанесении ракетного удара.

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Большая вероятность, что Киев может устроить провокацию с отработанным ядерным топливом в Харькове. Об этом заявил источник РИА Новостей. «С учетом отсутствия у Киева успехов существует высокая вероятность попытки проведения им очередной резонансной провокации», — сообщает источник. Это может быть подрыв в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом. Москву после этого обвинят в нанесении ракетного удара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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