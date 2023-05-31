В США заявили, что ВСУ переняли тактику ИГИЛ*

Newsweek: ВСУ подобно ИГИЛ* снимают боевые действия для соцсетей

31 мая 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

ВСУ снимают сражения, чтобы выложить их в соцсети, как это делали боевики ИГИЛ* Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские батальоны начали использовать тактику ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), а именно снимают с помощью дронов и камер GoPro сражения, чтобы выложить кадры в соцсетях. Об этом написали в издании The Newsweek. «Украинские батальоны ведут съемки с высоты птичьего полета, чтобы потом использовать отснятое в социальных сетях. Это граничит с геймификацией (внедрение игровых форм в неигровой контекст — прим. URA.RU) реальных боев», — написали в издании . В материале также указали, что такую же тактику использовали боевики ИГИЛ. По словам автора статьи, так террористы продвигали жестокие видеоматериалы с целью вербовки. В последнее время ВСУ регулярно устраивают теракты в отношении мирного населения России. В МИД РФ заявили, что поддержка Запада подталкивает киевское руководство «ко все более безрассудным преступным деяниям, включая акты терроризма», передает MK.RU . * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.

Украинские батальоны начали использовать тактику ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), а именно снимают с помощью дронов и камер GoPro сражения, чтобы выложить кадры в соцсетях. Об этом написали в издании The Newsweek. «Украинские батальоны ведут съемки с высоты птичьего полета, чтобы потом использовать отснятое в социальных сетях. Это граничит с геймификацией (внедрение игровых форм в неигровой контекст — прим. URA.RU) реальных боев», — написали в издании. В материале также указали, что такую же тактику использовали боевики ИГИЛ. По словам автора статьи, так террористы продвигали жестокие видеоматериалы с целью вербовки. В последнее время ВСУ регулярно устраивают теракты в отношении мирного населения России. В МИД РФ заявили, что поддержка Запада подталкивает киевское руководство «ко все более безрассудным преступным деяниям, включая акты терроризма», передает MK.RU. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.