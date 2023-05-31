В США заявили, что ВСУ переняли тактику ИГИЛ*

Украинские батальоны начали использовать тактику ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), а именно снимают с помощью дронов и камер GoPro сражения, чтобы выложить кадры в соцсетях. Об этом написали в издании The Newsweek.
«Украинские батальоны ведут съемки с высоты птичьего полета, чтобы потом использовать отснятое в социальных сетях. Это граничит с геймификацией (внедрение игровых форм в неигровой контекст — прим. URA.RU) реальных боев», — написали
В материале также указали, что такую же тактику использовали боевики ИГИЛ. По словам автора статьи, так террористы продвигали жестокие видеоматериалы с целью вербовки.
В последнее время ВСУ регулярно устраивают теракты в отношении мирного населения России. В МИД РФ заявили, что поддержка Запада подталкивает киевское руководство «ко все более безрассудным преступным деяниям, включая акты терроризма», передает
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.
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