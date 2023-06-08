Экономист Белоусов предсказал появление в России «молодых богатых» благодаря СВО

Одним из итогов спецоперации может стать появление новой социальной группы «молодых богатых» из военнослужащих, получающих большую денежную поддержку от государства. Такой прогноз сделал руководитель Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.
«Одним из социальных итогов СВО является возникновение в результате довольно значительных денежных выплат ряду категорий военнослужащих (добровольцы, военнослужащие контрактной службы) социальной группы новых «молодых богатых», — полагает Белоусов, передает РБК. Он рассказал, что военные получают минимум в три раза больше, чем жители страны в среднем.
По его мнению, для «молодых богатых» стоит разработать инструменты инвестирования, например, в космические технологии или производство беспилотников. Также их может заинтересовать сфера IT-технологий, полагает Белоусов.
По итогам рабочей встречи главы государства с министром транспорта Виталием Савельевым и главой РЖД Олегом Белозеровым выяснилось, что президент России Владимир Путин готовит страну к жизни после завершения спецоперации. Так, например, Путин подготовит новые пути для внешнеэкономических связей и восстановит разрушенные Западом города.
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