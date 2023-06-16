На ПМЭФ Россию назвали «убежищем и ковчегом» для европейской молодежи

Глава Россотрудничества Примаков: европейцы считают Россию ковчегом для построения семьи

16 июня 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Европейцы переезжают в Россию, потому что видят в стране ковчег, где можно воспитывать детей, сообщил Евгений Примаков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Европейские молодые люди все чаще выбирают Россию как место для проживания, потому что воспринимают страну как убежище, где можно воспитывать детей без страха разрушения семейных ценностей. Об этом рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Россия, несмотря на взрыв русофобии в западных странах, все более воспринимается [европейцами] убежищем, ковчегом, где можно жить, развиваться, воспитывать детей, не боясь, что культурные, цивилизационные, этические ценности семей будут разрушены», — рассказал Примаков на сессии «От утечки мозгов — к притоку: почему европейцы выбирают Россию?». Он уточнил, что подобное разрушение происходит в странах коллективного Запада. По его словам, многие люди в Европе считают, что за Россией стоит здоровое будущее, а потому хотят переехать. Руководитель научной группы «Российского квантового центра» Алексей Федоров подчеркнул, что способом решения оттока кадров является приток молодых и перспективных специалистов. По его словам, для таких людей необходимо ставить перед наукой и технологиями большие задачи. На ПМЭФ поднимались и другие важные темы: так, одними из ключевых тем форума стали импортозамещение и цифровой суверенитет. Директор автономной некоммерческой организации «Диалог» Владимир Табак рассказывал про создание комфортных условий для инвесторов стартапов. Генеральный директор социальной сети «Вконтакте» Владимир Кириенко, в свою очередь, говорил о важности развития отечественной IT-индустрии. Он отметил, что Россия смогла обеспечить устойчивость сектора во время спецоперации на Украине. «ИТ-индустрия в России сильно развита по всем направлениям: социальные сервисы, финтех, коммерция, классифайды и многое другое. Мы технологически были к этому готовы», — рассказал Кириенко. Ранее URA.RU писало, как пройдет ПМЭФ в этом году в Санкт-Петербурге. Выступление президента РФ Владимира Путина ожидают в 14:00 по МСК. Песков уточнил, что президент подготовил «очень солидный» материал по экономике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейские молодые люди все чаще выбирают Россию как место для проживания, потому что воспринимают страну как убежище, где можно воспитывать детей без страха разрушения семейных ценностей. Об этом рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Россия, несмотря на взрыв русофобии в западных странах, все более воспринимается [европейцами] убежищем, ковчегом, где можно жить, развиваться, воспитывать детей, не боясь, что культурные, цивилизационные, этические ценности семей будут разрушены», — рассказал Примаков на сессии «От утечки мозгов — к притоку: почему европейцы выбирают Россию?». Он уточнил, что подобное разрушение происходит в странах коллективного Запада. По его словам, многие люди в Европе считают, что за Россией стоит здоровое будущее, а потому хотят переехать. Руководитель научной группы «Российского квантового центра» Алексей Федоров подчеркнул, что способом решения оттока кадров является приток молодых и перспективных специалистов. По его словам, для таких людей необходимо ставить перед наукой и технологиями большие задачи. На ПМЭФ поднимались и другие важные темы: так, одними из ключевых тем форума стали импортозамещение и цифровой суверенитет. Директор автономной некоммерческой организации «Диалог» Владимир Табак рассказывал про создание комфортных условий для инвесторов стартапов. Генеральный директор социальной сети «Вконтакте» Владимир Кириенко, в свою очередь, говорил о важности развития отечественной IT-индустрии. Он отметил, что Россия смогла обеспечить устойчивость сектора во время спецоперации на Украине. «ИТ-индустрия в России сильно развита по всем направлениям: социальные сервисы, финтех, коммерция, классифайды и многое другое. Мы технологически были к этому готовы», — рассказал Кириенко. Ранее URA.RU писало, как пройдет ПМЭФ в этом году в Санкт-Петербурге. Выступление президента РФ Владимира Путина ожидают в 14:00 по МСК. Песков уточнил, что президент подготовил «очень солидный» материал по экономике.