Рогов: Россия уничтожила крупную украинскую ДРГ на запорожском направлении

Армия России ликвидировала крупную диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на запорожском направлении. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В районе населенного пункта Каменское на Васильевском направлении Запорожского фронта ликвидирована крупная ДРГ противника. Спецгруппа боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетых в форму ВС РФ, пыталась проникнуть на наши позиции на „Урале“ (название транспортного средства — прим. URA.RU) с символикой Z, под прикрытием того, что везут раненых бойцов», — написал Владимир Рогов в своем
Он отметил, что диверсанты выдали себя тем, что поздно приехали для эвакуации раненых. Раньше них приехала настоящая эвакуационная группа. Вся ДРГ была уничтожена, заключил Рогов.
За все время вхождения Запорожской области в состав России была пресечена деятельность 60 ДРГ. Часть солдат была уничтожена, другие были задержаны. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Таким образом уничтоженная 19 июня ДРГ стала 61 в списке.
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