Рогов: Россия уничтожила крупную украинскую ДРГ на запорожском направлении

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Все украинские диверсанты на запорожском направлении были уничтожены, отметил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России ликвидировала крупную диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на запорожском направлении. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В районе населенного пункта Каменское на Васильевском направлении Запорожского фронта ликвидирована крупная ДРГ противника. Спецгруппа боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетых в форму ВС РФ, пыталась проникнуть на наши позиции на „Урале“ (название транспортного средства — прим. URA.RU) с символикой Z, под прикрытием того, что везут раненых бойцов», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале.

Он отметил, что диверсанты выдали себя тем, что поздно приехали для эвакуации раненых. Раньше них приехала настоящая эвакуационная группа. Вся ДРГ была уничтожена, заключил Рогов.

За все время вхождения Запорожской области в состав России была пресечена деятельность 60 ДРГ. Часть солдат была уничтожена, другие были задержаны. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Таким образом уничтоженная 19 июня ДРГ стала 61 в списке.

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Армия России ликвидировала крупную диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на запорожском направлении. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «В районе населенного пункта Каменское на Васильевском направлении Запорожского фронта ликвидирована крупная ДРГ противника. Спецгруппа боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетых в форму ВС РФ, пыталась проникнуть на наши позиции на „Урале“ (название транспортного средства — прим. URA.RU) с символикой Z, под прикрытием того, что везут раненых бойцов», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что диверсанты выдали себя тем, что поздно приехали для эвакуации раненых. Раньше них приехала настоящая эвакуационная группа. Вся ДРГ была уничтожена, заключил Рогов. За все время вхождения Запорожской области в состав России была пресечена деятельность 60 ДРГ. Часть солдат была уничтожена, другие были задержаны. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Таким образом уничтоженная 19 июня ДРГ стала 61 в списке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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