Рогов: Россия уничтожила крупную украинскую ДРГ на запорожском направлении

19 июня 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Все украинские диверсанты на запорожском направлении были уничтожены, отметил Владимир Рогов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России ликвидировала крупную диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на запорожском направлении. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «В районе населенного пункта Каменское на Васильевском направлении Запорожского фронта ликвидирована крупная ДРГ противника. Спецгруппа боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетых в форму ВС РФ, пыталась проникнуть на наши позиции на „Урале“ (название транспортного средства — прим. URA.RU) с символикой Z, под прикрытием того, что везут раненых бойцов», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале . Он отметил, что диверсанты выдали себя тем, что поздно приехали для эвакуации раненых. Раньше них приехала настоящая эвакуационная группа. Вся ДРГ была уничтожена, заключил Рогов. За все время вхождения Запорожской области в состав России была пресечена деятельность 60 ДРГ. Часть солдат была уничтожена, другие были задержаны. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Таким образом уничтоженная 19 июня ДРГ стала 61 в списке.

Армия России ликвидировала крупную диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на запорожском направлении. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «В районе населенного пункта Каменское на Васильевском направлении Запорожского фронта ликвидирована крупная ДРГ противника. Спецгруппа боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетых в форму ВС РФ, пыталась проникнуть на наши позиции на „Урале“ (название транспортного средства — прим. URA.RU) с символикой Z, под прикрытием того, что везут раненых бойцов», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что диверсанты выдали себя тем, что поздно приехали для эвакуации раненых. Раньше них приехала настоящая эвакуационная группа. Вся ДРГ была уничтожена, заключил Рогов. За все время вхождения Запорожской области в состав России была пресечена деятельность 60 ДРГ. Часть солдат была уничтожена, другие были задержаны. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Таким образом уничтоженная 19 июня ДРГ стала 61 в списке.