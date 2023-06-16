16 июня 2023

Врио губернатора Балицкий: в Запорожье пресекли деятельность 60 ДРГ

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, армия, военные, солдаты, оружие, стрелки, военные сборы, пехота, полигон, резервисты, мобилизованные, дрг, пехотинцы, разведчики, диверсанты, диверсионная группа
До вхождения в состав РФ ситуация в Запорожье была тяжелее, считает Балицкий Фото:

С момента вхождения в состав России в Запорожской области была пресечена деятельность более 60 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), их боевики были задержаны. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий в интервью газете «Известия».

«Мы почти год назад провели референдум по вхождению территории в состав России, и тогда ситуация была гораздо тяжелее. На нашей территории за это время было изловлено <…> более 60 групп ДРГ, которые нам мешали мирно жить», — рассказал Балицкий, его слова приводит газета «Известия».

Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины, входящие в состав ДРГ, использовали жилые дома в Белгородской области в качестве укрытия. Кроме того, стало известно о задержании в Москве вступившего в ДРГ победителя шоу «Битва экстрасенсов».

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С момента вхождения в состав России в Запорожской области была пресечена деятельность более 60 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), их боевики были задержаны. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий в интервью газете «Известия». «Мы почти год назад провели референдум по вхождению территории в состав России, и тогда ситуация была гораздо тяжелее. На нашей территории за это время было изловлено <…> более 60 групп ДРГ, которые нам мешали мирно жить», — рассказал Балицкий, его слова приводит газета «Известия». Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины, входящие в состав ДРГ, использовали жилые дома в Белгородской области в качестве укрытия. Кроме того, стало известно о задержании в Москве вступившего в ДРГ победителя шоу «Битва экстрасенсов».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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