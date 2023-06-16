Врио губернатора Балицкий: в Запорожье пресекли деятельность 60 ДРГ

17 июня 2023 в 03:20 Размер текста - 17 +

До вхождения в состав РФ ситуация в Запорожье была тяжелее, считает Балицкий Фото: Таисия Воронцова © URA.RU С момента вхождения в состав России в Запорожской области была пресечена деятельность более 60 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), их боевики были задержаны. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий в интервью газете «Известия». «Мы почти год назад провели референдум по вхождению территории в состав России, и тогда ситуация была гораздо тяжелее. На нашей территории за это время было изловлено <…> более 60 групп ДРГ, которые нам мешали мирно жить», — рассказал Балицкий, его слова приводит газета «Известия». Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины, входящие в состав ДРГ, использовали жилые дома в Белгородской области в качестве укрытия. Кроме того, стало известно о задержании в Москве вступившего в ДРГ победителя шоу «Битва экстрасенсов».

С момента вхождения в состав России в Запорожской области была пресечена деятельность более 60 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), их боевики были задержаны. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий в интервью газете «Известия». «Мы почти год назад провели референдум по вхождению территории в состав России, и тогда ситуация была гораздо тяжелее. На нашей территории за это время было изловлено <…> более 60 групп ДРГ, которые нам мешали мирно жить», — рассказал Балицкий, его слова приводит газета «Известия». Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины, входящие в состав ДРГ, использовали жилые дома в Белгородской области в качестве укрытия. Кроме того, стало известно о задержании в Москве вступившего в ДРГ победителя шоу «Битва экстрасенсов».