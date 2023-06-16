Врио губернатора Балицкий: в Запорожье пресекли деятельность 60 ДРГ

С момента вхождения в состав России в Запорожской области была пресечена деятельность более 60 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), их боевики были задержаны. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий в интервью газете «Известия».
«Мы почти год назад провели референдум по вхождению территории в состав России, и тогда ситуация была гораздо тяжелее. На нашей территории за это время было изловлено <…> более 60 групп ДРГ, которые нам мешали мирно жить», — рассказал Балицкий, его слова приводит газета «Известия».
Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины, входящие в состав ДРГ, использовали жилые дома в Белгородской области в качестве укрытия. Кроме того, стало известно о задержании в Москве вступившего в ДРГ победителя шоу «Битва экстрасенсов».
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