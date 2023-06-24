Baza: ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону устанавливает противотанковые мины. Видео

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Противотанковые мины появились на улицах Ростова-на-Дону Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

На улицах Ростова-на-Дону, предположительно, бойцы ЧВК «Вагнер» выгружают мины. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На видео, опубликованном telegram-каналом Baza, можно заметить, как люди в военной форме выкладывают мины рядом с одним из домов. В telegram-канале отметили, что выкладкой мин могут заниматься бойцы военной компании. В ряде других каналов отметили, что устанавливаются противотанковые мины ТМ-62.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что якобы Минобороны России нанесли удар по позициям его бойцов. В Минобороны опровергли это заявление. После этого Пригожин велел своим штурмовым отрядам пойти на позиции Минобороны. Он заявил, что они будут уничтожать все на своем пути. Ночью 24 июня ЧВК вошла в Ростов-на-Дону. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело за призыв к вооруженному мятежу. По словам президента России Владимира Путина, действия Пригожина — это удар в спину России.

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На улицах Ростова-на-Дону, предположительно, бойцы ЧВК «Вагнер» выгружают мины. Соответствующее видео появилось в соцсетях. На видео, опубликованном telegram-каналом Baza, можно заметить, как люди в военной форме выкладывают мины рядом с одним из домов. В telegram-канале отметили, что выкладкой мин могут заниматься бойцы военной компании. В ряде других каналов отметили, что устанавливаются противотанковые мины ТМ-62. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что якобы Минобороны России нанесли удар по позициям его бойцов. В Минобороны опровергли это заявление. После этого Пригожин велел своим штурмовым отрядам пойти на позиции Минобороны. Он заявил, что они будут уничтожать все на своем пути. Ночью 24 июня ЧВК вошла в Ростов-на-Дону. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело за призыв к вооруженному мятежу. По словам президента России Владимира Путина, действия Пригожина — это удар в спину России.
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