Украинский военачальник призвал жителей Сумской области эвакуироваться

29 июня 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

ВСУ ожидают удара на сумском направлении Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители приграничных районов Сумской области должны эвакуироваться. Об этом заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев. По его словам, сумское направление остается наиболее опасным в Северной операционной зоне. «Лично убедил семью пожилого возраста срочно уехать, потому что была непосредственная опасность. Призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины, эвакуироваться», — написал Наев в telegram-канале. Ранее Вооруженные силы России впервые применили беспилотник С-70 «Охотник» для ударов по военным объектам ВСУ в Сумской области. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что российские военные не бьют по гражданским объектам и мирным жителям Украины, их цель — военная инфраструктура.

Жители приграничных районов Сумской области должны эвакуироваться. Об этом заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев. По его словам, сумское направление остается наиболее опасным в Северной операционной зоне. «Лично убедил семью пожилого возраста срочно уехать, потому что была непосредственная опасность. Призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины, эвакуироваться», — написал Наев в telegram-канале. Ранее Вооруженные силы России впервые применили беспилотник С-70 «Охотник» для ударов по военным объектам ВСУ в Сумской области. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что российские военные не бьют по гражданским объектам и мирным жителям Украины, их цель — военная инфраструктура.