В сети распространяют фейк о забытом в морге Ростова мужчине

04 июля 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Мансур Халидов погиб в автомобильной катастрофе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях распространяют фотографию паспорта Мансура Халидова, тело которого якобы находится в морге Ростова-на-Дону, и просят найти его родственников. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа» по разоблачению фейков выяснилось, что мужчина погиб еще в 2018 году в автомобильной аварии. «Тело парня лежит в морге, в Ростове. Просили найти родственников», — говорится в распространяемом в соцсетях фейке. На самом деле Халидов погиб пять лет назад. «6 августа 2018 года в 13.45 на автодороге Краснодар — Кропоткин произошла массовая авария. В семерке находились Мансур и Влад. Они погибли на месте. Удар был такой силы, что у ребят просто не оставалось шансов выжить», — написал на своей странице « ВКонтакте» родственник погибшего Шамиль Халидов. Также о ДТП сообщил сайт «Доринфо» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кубани. Об этом ДТП также сообщали РИА Новости и «Коммерсант».

В социальных сетях распространяют фотографию паспорта Мансура Халидова, тело которого якобы находится в морге Ростова-на-Дону, и просят найти его родственников. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа» по разоблачению фейков выяснилось, что мужчина погиб еще в 2018 году в автомобильной аварии. «Тело парня лежит в морге, в Ростове. Просили найти родственников», — говорится в распространяемом в соцсетях фейке. На самом деле Халидов погиб пять лет назад. «6 августа 2018 года в 13.45 на автодороге Краснодар — Кропоткин произошла массовая авария. В семерке находились Мансур и Влад. Они погибли на месте. Удар был такой силы, что у ребят просто не оставалось шансов выжить», — написал на своей странице «ВКонтакте» родственник погибшего Шамиль Халидов. Также о ДТП сообщил сайт «Доринфо» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кубани. Об этом ДТП также сообщали РИА Новости и «Коммерсант».