В сети распространяют фейк о забытом в морге Ростова мужчине

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Мансур Халидов погиб в автомобильной катастрофе Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В социальных сетях распространяют фотографию паспорта Мансура Халидова, тело которого якобы находится в морге Ростова-на-Дону, и просят найти его родственников. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа» по разоблачению фейков выяснилось, что мужчина погиб еще в 2018 году в автомобильной аварии.

«Тело парня лежит в морге, в Ростове. Просили найти родственников», — говорится в распространяемом в соцсетях фейке. На самом деле Халидов погиб пять лет назад.

«6 августа 2018 года в 13.45 на автодороге Краснодар — Кропоткин произошла массовая авария. В семерке находились Мансур и Влад. Они погибли на месте. Удар был такой силы, что у ребят просто не оставалось шансов выжить», — написал на своей странице «ВКонтакте» родственник погибшего Шамиль Халидов.

Также о ДТП сообщил сайт «Доринфо» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кубани. Об этом ДТП также сообщали РИА Новости и «Коммерсант».

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В социальных сетях распространяют фотографию паспорта Мансура Халидова, тело которого якобы находится в морге Ростова-на-Дону, и просят найти его родственников. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа» по разоблачению фейков выяснилось, что мужчина погиб еще в 2018 году в автомобильной аварии. «Тело парня лежит в морге, в Ростове. Просили найти родственников», — говорится в распространяемом в соцсетях фейке. На самом деле Халидов погиб пять лет назад. «6 августа 2018 года в 13.45 на автодороге Краснодар — Кропоткин произошла массовая авария. В семерке находились Мансур и Влад. Они погибли на месте. Удар был такой силы, что у ребят просто не оставалось шансов выжить», — написал на своей странице «ВКонтакте» родственник погибшего Шамиль Халидов. Также о ДТП сообщил сайт «Доринфо» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кубани. Об этом ДТП также сообщали РИА Новости и «Коммерсант».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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