Продюсер Пригожин пожаловался на продажу мерча с его лицом на маркетплейсах

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ММКФ. Вечер Благотворительного фонда «Русский Силуэт» – «Большое кино. Звезды для звезд». Москва , валерия, пригожин иосиф
Продавать без разрешения мерч с чужим лицом некорректно, заявил Иосиф Пригожин Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Мерчандайз с лицом продюсера Иосифа Пригожина начали продавать в Интернете без его разрешения. Об этом рассказал сам продюсер в своих социальных сетях.

«Как вы считаете, продавать наклейки, зарабатывать деньги, используя чужое изображение без согласования, это нормально?» — передает сообщение Иосифа Пригожина из соцсетей «Газета.ру». В своем посте Пригожин опубликовал скриншот онлайн-магазина, где представлена наклейка с его лицом, изображенная в виде пародии на эмблему ЧВК «Вагнер». Он признался, что хотя обладает чувством юмора и самоиронии, но считает, что должны быть границы.

Ранее Иосиф Пригожин столкнулся с нападками в интернете из-за совпадения фамилии с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который 24 июня начал вооруженный мятеж. В своем блоге продюсер объявил о желании сменить фамилию, однако позднее передумал, называя это шуткой для снятия стресса. Пользователи продолжают шутить над новыми фотографиями в аккаунте Иосифа Пригожина, передают «Дни.ру».

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Мерчандайз с лицом продюсера Иосифа Пригожина начали продавать в Интернете без его разрешения. Об этом рассказал сам продюсер в своих социальных сетях. «Как вы считаете, продавать наклейки, зарабатывать деньги, используя чужое изображение без согласования, это нормально?» — передает сообщение Иосифа Пригожина из соцсетей «Газета.ру». В своем посте Пригожин опубликовал скриншот онлайн-магазина, где представлена наклейка с его лицом, изображенная в виде пародии на эмблему ЧВК «Вагнер». Он признался, что хотя обладает чувством юмора и самоиронии, но считает, что должны быть границы. Ранее Иосиф Пригожин столкнулся с нападками в интернете из-за совпадения фамилии с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который 24 июня начал вооруженный мятеж. В своем блоге продюсер объявил о желании сменить фамилию, однако позднее передумал, называя это шуткой для снятия стресса. Пользователи продолжают шутить над новыми фотографиями в аккаунте Иосифа Пригожина, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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