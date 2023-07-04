Продюсер Пригожин пожаловался на продажу мерча с его лицом на маркетплейсах

Мерчандайз с лицом продюсера Иосифа Пригожина начали продавать в Интернете без его разрешения. Об этом рассказал сам продюсер в своих социальных сетях.
«Как вы считаете, продавать наклейки, зарабатывать деньги, используя чужое изображение без согласования, это нормально?» — передает сообщение Иосифа Пригожина из соцсетей «Газета.ру». В своем посте Пригожин опубликовал скриншот онлайн-магазина, где представлена наклейка с его лицом, изображенная в виде пародии на эмблему ЧВК «Вагнер». Он признался, что хотя обладает чувством юмора и самоиронии, но считает, что должны быть границы.
Ранее Иосиф Пригожин столкнулся с нападками в интернете из-за совпадения фамилии с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который 24 июня начал вооруженный мятеж. В своем блоге продюсер объявил о желании сменить фамилию, однако позднее передумал, называя это шуткой для снятия стресса. Пользователи продолжают шутить над новыми фотографиями в аккаунте Иосифа Пригожина, передают «Дни.ру».
Мерчандайз с лицом продюсера Иосифа Пригожина начали продавать в Интернете без его разрешения. Об этом рассказал сам продюсер в своих социальных сетях. «Как вы считаете, продавать наклейки, зарабатывать деньги, используя чужое изображение без согласования, это нормально?» — передает сообщение Иосифа Пригожина из соцсетей «Газета.ру». В своем посте Пригожин опубликовал скриншот онлайн-магазина, где представлена наклейка с его лицом, изображенная в виде пародии на эмблему ЧВК «Вагнер». Он признался, что хотя обладает чувством юмора и самоиронии, но считает, что должны быть границы. Ранее Иосиф Пригожин столкнулся с нападками в интернете из-за совпадения фамилии с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который 24 июня начал вооруженный мятеж. В своем блоге продюсер объявил о желании сменить фамилию, однако позднее передумал, называя это шуткой для снятия стресса. Пользователи продолжают шутить над новыми фотографиями в аккаунте Иосифа Пригожина, передают «Дни.ру».