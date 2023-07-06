Лукашенко передумал быть диктатором

Лукашенко заявил, что не является диктатором

06 июля 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Никакой я не диктатор, заявил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не является диктатором. А если и является, то не последним в Европе. Ранее он отшутился, что ему трудно понимать демократию. «Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний [в Европе]. Я работаю, а не властвую», — рассказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание БЕЛТА. Он уточнил, народ сам выбрал его президентом. Ранее Лукашенко отшутился, что не понимает демократию. «Я же „диктатор“», — сказал он. В 2022 году президент Беларуси называл себя и российского лидера Владимира Путина «соагрессорами» и самыми вредными и токсичными людьми на планете.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не является диктатором. А если и является, то не последним в Европе. Ранее он отшутился, что ему трудно понимать демократию. «Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний [в Европе]. Я работаю, а не властвую», — рассказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание БЕЛТА. Он уточнил, народ сам выбрал его президентом. Ранее Лукашенко отшутился, что не понимает демократию. «Я же „диктатор“», — сказал он. В 2022 году президент Беларуси называл себя и российского лидера Владимира Путина «соагрессорами» и самыми вредными и токсичными людьми на планете.