Лукашенко передумал быть диктатором

Лукашенко заявил, что не является диктатором
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Никакой я не диктатор, заявил Александр Лукашенко Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не является диктатором. А если и является, то не последним в Европе. Ранее он отшутился, что ему трудно понимать демократию.

«Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний [в Европе]. Я работаю, а не властвую», — рассказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание БЕЛТА. Он уточнил, народ сам выбрал его президентом.

Ранее Лукашенко отшутился, что не понимает демократию. «Я же „диктатор“», — сказал он. В 2022 году президент Беларуси называл себя и российского лидера Владимира Путина «соагрессорами» и самыми вредными и токсичными людьми на планете.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не является диктатором. А если и является, то не последним в Европе. Ранее он отшутился, что ему трудно понимать демократию. «Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний [в Европе]. Я работаю, а не властвую», — рассказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание БЕЛТА. Он уточнил, народ сам выбрал его президентом. Ранее Лукашенко отшутился, что не понимает демократию. «Я же „диктатор“», — сказал он. В 2022 году президент Беларуси называл себя и российского лидера Владимира Путина «соагрессорами» и самыми вредными и токсичными людьми на планете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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