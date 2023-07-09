Родители больных эпилепсией детей просят власти РФ обеспечить их лекарствами

10 июля 2023 в 05:21 Размер текста - 17 +

По словам газеты, европейские аналоги лекарства в дефиците Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Родители детей с эпилепсией создали петицию с просьбой сделать доступными в стране препараты с этосуксимид из-за его дефицита. Соответствующий документ подготовили на платформе Change.org. «Родители детей с эпилепсией создали петицию, в которой просят государство обеспечить страну достаточным количеством отечественных препаратов с действующим веществом этосуксимид», — передает газета « Коммерсант ». По словам издания, европейские аналоги в дефиците уже два года, поскольку зарубежные производители потеряли интерес к отечественному рынку на фоне госрегулирования цены. Также сообщается, что «компания „ПИК-Фарма“ обещала выпустить российский препарат в середине 2023 года, но, <…> ввод лекарства в гражданский оборот перенесли на третий квартал», — рассказали газете в Минпромторге. Авторов петиции беспокоит, что объемы производства отечественного препарата покроют потребности детей только из Москвы. Ранее «Царьград» рассказал о найденном в России способе быстрой диагностики эпилепсии. Созданная программа сокращает рутинную работу врача на 95%.

Родители детей с эпилепсией создали петицию с просьбой сделать доступными в стране препараты с этосуксимид из-за его дефицита. Соответствующий документ подготовили на платформе Change.org. «Родители детей с эпилепсией создали петицию, в которой просят государство обеспечить страну достаточным количеством отечественных препаратов с действующим веществом этосуксимид», — передает газета «Коммерсант». По словам издания, европейские аналоги в дефиците уже два года, поскольку зарубежные производители потеряли интерес к отечественному рынку на фоне госрегулирования цены. Также сообщается, что «компания „ПИК-Фарма“ обещала выпустить российский препарат в середине 2023 года, но, <…> ввод лекарства в гражданский оборот перенесли на третий квартал», — рассказали газете в Минпромторге. Авторов петиции беспокоит, что объемы производства отечественного препарата покроют потребности детей только из Москвы. Ранее «Царьград» рассказал о найденном в России способе быстрой диагностики эпилепсии. Созданная программа сокращает рутинную работу врача на 95%.