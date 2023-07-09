09 июля 2023

Родители больных эпилепсией детей просят власти РФ обеспечить их лекарствами

© Служба новостей «URA.RU»
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Бургеры, электро зарядки авто. Москва, аптека, лекарство
По словам газеты, европейские аналоги лекарства в дефиците Фото:

Родители детей с эпилепсией создали петицию с просьбой сделать доступными в стране препараты с этосуксимид из-за его дефицита. Соответствующий документ подготовили на платформе Change.org.

«Родители детей с эпилепсией создали петицию, в которой просят государство обеспечить страну достаточным количеством отечественных препаратов с действующим веществом этосуксимид», — передает газета «Коммерсант». По словам издания, европейские аналоги в дефиците уже два года, поскольку зарубежные производители потеряли интерес к отечественному рынку на фоне госрегулирования цены.

Также сообщается, что «компания „ПИК-Фарма“ обещала выпустить российский препарат в середине 2023 года, но, <…> ввод лекарства в гражданский оборот перенесли на третий квартал», — рассказали газете в Минпромторге. Авторов петиции беспокоит, что объемы производства отечественного препарата покроют потребности детей только из Москвы.

Ранее «Царьград» рассказал о найденном в России способе быстрой диагностики эпилепсии. Созданная программа сокращает рутинную работу врача на 95%.

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Родители детей с эпилепсией создали петицию с просьбой сделать доступными в стране препараты с этосуксимид из-за его дефицита. Соответствующий документ подготовили на платформе Change.org. «Родители детей с эпилепсией создали петицию, в которой просят государство обеспечить страну достаточным количеством отечественных препаратов с действующим веществом этосуксимид», — передает газета «Коммерсант». По словам издания, европейские аналоги в дефиците уже два года, поскольку зарубежные производители потеряли интерес к отечественному рынку на фоне госрегулирования цены. Также сообщается, что «компания „ПИК-Фарма“ обещала выпустить российский препарат в середине 2023 года, но, <…> ввод лекарства в гражданский оборот перенесли на третий квартал», — рассказали газете в Минпромторге. Авторов петиции беспокоит, что объемы производства отечественного препарата покроют потребности детей только из Москвы. Ранее «Царьград» рассказал о найденном в России способе быстрой диагностики эпилепсии. Созданная программа сокращает рутинную работу врача на 95%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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