Песков скрыл подробности встречи Путина и Пригожина

14 июля 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что подробности встречи Путина и Пригожина раскрываться не будут Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль уже дал информацию по встрече президента РФ Владимира Путина и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, остальные подробности раскрываться не будут. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о судьбе частной компании. «Об этой встрече мы дали информацию, которую возможно было дать. Дальнейшие подробности не раскрываются», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также подчеркнул, что Путин в недавнем интервью дал понять, что юридически ЧВК «Вагнер» не существует. Песков подчеркнул, что вопрос о статусе подобных компаний в России обязательно должен быть изучен.

Кремль уже дал информацию по встрече президента РФ Владимира Путина и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, остальные подробности раскрываться не будут. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о судьбе частной компании. «Об этой встрече мы дали информацию, которую возможно было дать. Дальнейшие подробности не раскрываются», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также подчеркнул, что Путин в недавнем интервью дал понять, что юридически ЧВК «Вагнер» не существует. Песков подчеркнул, что вопрос о статусе подобных компаний в России обязательно должен быть изучен.