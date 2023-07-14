Песков скрыл подробности встречи Путина и Пригожина

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что подробности встречи Путина и Пригожина раскрываться не будут Фото:

Кремль уже дал информацию по встрече президента РФ Владимира Путина и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, остальные подробности раскрываться не будут. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о судьбе частной компании.

«Об этой встрече мы дали информацию, которую возможно было дать. Дальнейшие подробности не раскрываются», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Путин в недавнем интервью дал понять, что юридически ЧВК «Вагнер» не существует. Песков подчеркнул, что вопрос о статусе подобных компаний в России обязательно должен быть изучен.

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Кремль уже дал информацию по встрече президента РФ Владимира Путина и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, остальные подробности раскрываться не будут. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о судьбе частной компании. «Об этой встрече мы дали информацию, которую возможно было дать. Дальнейшие подробности не раскрываются», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также подчеркнул, что Путин в недавнем интервью дал понять, что юридически ЧВК «Вагнер» не существует. Песков подчеркнул, что вопрос о статусе подобных компаний в России обязательно должен быть изучен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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