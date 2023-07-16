Над морем в Севастополе сбили десятый за день беспилотник

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Дрон. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, stock,  дрон
Над Севастополем сбит десятый беспилотник ВСУ за день, заявил Михаил Развозжаев Фото:
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Днем 16 июля на внешнем рейде в Севастополе был обнаружен еще один беспилотник, который был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он стал десятым сбитым БПЛА за день. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развозжаев.

«В Севастополе над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен системой РЭБ», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время российский флот продолжает его уничтожение на воде. Происходит контроль воздушной обстановки и все оперативные службы находятся в полной готовности. Уничтоженный БПЛА стал уже десятым сбитым по счету за день, заключил Развозжаев.

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Днем 16 июля на внешнем рейде в Севастополе был обнаружен еще один беспилотник, который был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он стал десятым сбитым БПЛА за день. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развозжаев. «В Севастополе над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен системой РЭБ», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время российский флот продолжает его уничтожение на воде. Происходит контроль воздушной обстановки и все оперативные службы находятся в полной готовности. Уничтоженный БПЛА стал уже десятым сбитым по счету за день, заключил Развозжаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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