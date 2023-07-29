29 июля 2023

Экс-разведчик ВС США Риттер: США донесли до Киева, что с контрнаступлением покончено

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Америка предупредила Украину о конце контрнаступления из-за отсутствия положительных результатов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Америка указала Киеву на то, что с контрнаступлением покончено. Все потому, что Украина неспособна добиться хоть какого-то успеха на фронте. Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Украина неспособна добиться хоть какого-то успеха на фронте. Поэтому контрнаступление завершено. США говорят Украине: все кончено, так что теперь вы должны изменить свою позицию, ребята», — передают слова Риттера журналисты РИА Новости.

Ранее URA.RU писало, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не приведет к положительным результатам ни для Киева, ни для Белого дома, ни для НАТО. По мнению обозревателя Филлипса Пейсона О’Брайена, ВСУ терпят поражение из-за эффективности русского оружия против западной техники.

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Америка указала Киеву на то, что с контрнаступлением покончено. Все потому, что Украина неспособна добиться хоть какого-то успеха на фронте. Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. «Украина неспособна добиться хоть какого-то успеха на фронте. Поэтому контрнаступление завершено. США говорят Украине: все кончено, так что теперь вы должны изменить свою позицию, ребята», — передают слова Риттера журналисты РИА Новости. Ранее URA.RU писало, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не приведет к положительным результатам ни для Киева, ни для Белого дома, ни для НАТО. По мнению обозревателя Филлипса Пейсона О’Брайена, ВСУ терпят поражение из-за эффективности русского оружия против западной техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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