Америка указала Киеву на то, что с контрнаступлением покончено. Все потому, что Украина неспособна добиться хоть какого-то успеха на фронте. Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Украина неспособна добиться хоть какого-то успеха на фронте. Поэтому контрнаступление завершено. США говорят Украине: все кончено, так что теперь вы должны изменить свою позицию, ребята», — передают слова Риттера журналисты РИА Новости.
Ранее URA.RU писало, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не приведет к положительным результатам ни для Киева, ни для Белого дома, ни для НАТО. По мнению обозревателя Филлипса Пейсона О’Брайена, ВСУ терпят поражение из-за эффективности русского оружия против западной техники.
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