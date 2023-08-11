Основателю ВШЭ предложили мыть посуду в университете

Основателя ВШЭ Липсица уволили с университета

11 августа 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Игорю Липсицу предложили другие должности: паспортист и мойщик посуды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один из основателей Высшей школы экономики (ВШЭ), профессор Игорь Липсиц был уволен с должности педагога. Взамен руководство университета предложило другие должности. Одна из них — мойщик посуды. «Я покидаю ВШЭ. <…> Руководство Университета <…> аннулировало мой контракт на дистанционную работу. <…> Управление персонала предложило мне иные заманчивые вакансии в НИУ ВШЭ: паспортист <…> мойщик посуды и даже ведущий бухгалтер», — написал Игорь Липсиц в своем telegram-канале. По его словам, за должность мойщика посуды ему предложили 35 тысяч рублей. Сам экономист уже три года как не живет в России. Все это время он преподавал студентам свой материал дистанционно.

Один из основателей Высшей школы экономики (ВШЭ), профессор Игорь Липсиц был уволен с должности педагога. Взамен руководство университета предложило другие должности. Одна из них — мойщик посуды. «Я покидаю ВШЭ. <…> Руководство Университета <…> аннулировало мой контракт на дистанционную работу. <…> Управление персонала предложило мне иные заманчивые вакансии в НИУ ВШЭ: паспортист <…> мойщик посуды и даже ведущий бухгалтер», — написал Игорь Липсиц в своем telegram-канале. По его словам, за должность мойщика посуды ему предложили 35 тысяч рублей. Сам экономист уже три года как не живет в России. Все это время он преподавал студентам свой материал дистанционно.