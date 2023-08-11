Основателю ВШЭ предложили мыть посуду в университете

Один из основателей Высшей школы экономики (ВШЭ), профессор Игорь Липсиц был уволен с должности педагога. Взамен руководство университета предложило другие должности. Одна из них — мойщик посуды.
«Я покидаю ВШЭ. <…> Руководство Университета <…> аннулировало мой контракт на дистанционную работу. <…> Управление персонала предложило мне иные заманчивые вакансии в НИУ ВШЭ: паспортист <…> мойщик посуды и даже ведущий бухгалтер», —
По его словам, за должность мойщика посуды ему предложили 35 тысяч рублей. Сам экономист уже три года как не живет в России. Все это время он преподавал студентам свой материал дистанционно.
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