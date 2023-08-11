Основателю ВШЭ предложили мыть посуду в университете

Основателя ВШЭ Липсица уволили с университета
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Форум "Культура. Взгляд в будущее". Москва, вшэ, высшая школа экономики, город москва
Игорю Липсицу предложили другие должности: паспортист и мойщик посуды Фото:

Один из основателей Высшей школы экономики (ВШЭ), профессор Игорь Липсиц был уволен с должности педагога. Взамен руководство университета предложило другие должности. Одна из них — мойщик посуды.

«Я покидаю ВШЭ. <…> Руководство Университета <…> аннулировало мой контракт на дистанционную работу. <…> Управление персонала предложило мне иные заманчивые вакансии в НИУ ВШЭ: паспортист <…> мойщик посуды и даже ведущий бухгалтер», — написал Игорь Липсиц в своем telegram-канале.

По его словам, за должность мойщика посуды ему предложили 35 тысяч рублей. Сам экономист уже три года как не живет в России. Все это время он преподавал студентам свой материал дистанционно.

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Один из основателей Высшей школы экономики (ВШЭ), профессор Игорь Липсиц был уволен с должности педагога. Взамен руководство университета предложило другие должности. Одна из них — мойщик посуды. «Я покидаю ВШЭ. <…> Руководство Университета <…> аннулировало мой контракт на дистанционную работу. <…> Управление персонала предложило мне иные заманчивые вакансии в НИУ ВШЭ: паспортист <…> мойщик посуды и даже ведущий бухгалтер», — написал Игорь Липсиц в своем telegram-канале. По его словам, за должность мойщика посуды ему предложили 35 тысяч рублей. Сам экономист уже три года как не живет в России. Все это время он преподавал студентам свой материал дистанционно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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