Kyiv Post: Украина будет добиваться исключения Израиля из формата «Рамштайн»

12 августа 2023 в 03:13 Размер текста - 17 +

Украина попытается исключить Израиль из-за «пророссийской позиции» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина будет добиваться исключения Израиля из «формата Рамштайн». Об этом пишет The Kyiv Post со ссылкой на источник в СНБО. По данным собеседника, «израильские власти так и не предоставили реальную помощь, зато информация, полученная во время встреч, используется Израилем в собственных интересах», — написали в издании. Источник отметил, что намерения Киева продиктованы «недружественными действиями Израиля по Украине и его пророссийской позицией на международной арене». В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский выступал перед израильским кнессетом и требовал, чтобы страна объяснила отсутствие поставок вооружения и системы ПРО «Железный купол» Киеву. В ответ на это депутаты напомнили Зеленскому об участии украинцев-коллаборационистов в еврейских погромах и действиях бандеровцев во время Второй мировой войны, напоминает телеканал 360.

Украина будет добиваться исключения Израиля из «формата Рамштайн». Об этом пишет The Kyiv Post со ссылкой на источник в СНБО. По данным собеседника, «израильские власти так и не предоставили реальную помощь, зато информация, полученная во время встреч, используется Израилем в собственных интересах», — написали в издании. Источник отметил, что намерения Киева продиктованы «недружественными действиями Израиля по Украине и его пророссийской позицией на международной арене». В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский выступал перед израильским кнессетом и требовал, чтобы страна объяснила отсутствие поставок вооружения и системы ПРО «Железный купол» Киеву. В ответ на это депутаты напомнили Зеленскому об участии украинцев-коллаборационистов в еврейских погромах и действиях бандеровцев во время Второй мировой войны, напоминает телеканал 360.