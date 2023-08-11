11 августа 2023

Kyiv Post: Украина будет добиваться исключения Израиля из формата «Рамштайн»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, флаг украины, украина, stock
Украина попытается исключить Израиль из-за «пророссийской позиции» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина будет добиваться исключения Израиля из «формата Рамштайн». Об этом пишет The Kyiv Post со ссылкой на источник в СНБО.

По данным собеседника, «израильские власти так и не предоставили реальную помощь, зато информация, полученная во время встреч, используется Израилем в собственных интересах», — написали в издании. Источник отметил, что намерения Киева продиктованы «недружественными действиями Израиля по Украине и его пророссийской позицией на международной арене».

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский выступал перед израильским кнессетом и требовал, чтобы страна объяснила отсутствие поставок вооружения и системы ПРО «Железный купол» Киеву. В ответ на это депутаты напомнили Зеленскому об участии украинцев-коллаборационистов в еврейских погромах и действиях бандеровцев во время Второй мировой войны, напоминает телеканал 360.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина будет добиваться исключения Израиля из «формата Рамштайн». Об этом пишет The Kyiv Post со ссылкой на источник в СНБО. По данным собеседника, «израильские власти так и не предоставили реальную помощь, зато информация, полученная во время встреч, используется Израилем в собственных интересах», — написали в издании. Источник отметил, что намерения Киева продиктованы «недружественными действиями Израиля по Украине и его пророссийской позицией на международной арене». В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский выступал перед израильским кнессетом и требовал, чтобы страна объяснила отсутствие поставок вооружения и системы ПРО «Железный купол» Киеву. В ответ на это депутаты напомнили Зеленскому об участии украинцев-коллаборационистов в еврейских погромах и действиях бандеровцев во время Второй мировой войны, напоминает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...