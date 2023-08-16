Банк России отменил ограничение по потребительским кредитам

ЦБ отменил ограничение к ПКС по потребительским кредитам до конца 2023 года

16 августа 2023 в 21:26 Размер текста - 17 +

ЦБ отменил ограничение к полной стоимости кредита по потребительским кредитам до конца 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Банк России отменил ограничение к полной стоимости кредита по потребительским кредитам и отдельным видам займов до конца 2023 года. ОБ этом сообщили в пресс-службе ЦБ. «Совет директоров Банка России принял решение не ограничивать с 16 августа по 31 декабря 2023 года ПСК (полную стоимость кредита — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении . В Банке объяснили, что данная мера поможет кредиторам подстраиваться в процентных ставках, как по кредитам и займам, так и по депозитам, к повышению ключевой ставки. Кроме того, это должно положительно сказаться на темпах роста кредитования и ограничить проинфляционные риски.

Банк России отменил ограничение к полной стоимости кредита по потребительским кредитам и отдельным видам займов до конца 2023 года. ОБ этом сообщили в пресс-службе ЦБ. «Совет директоров Банка России принял решение не ограничивать с 16 августа по 31 декабря 2023 года ПСК (полную стоимость кредита — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. В Банке объяснили, что данная мера поможет кредиторам подстраиваться в процентных ставках, как по кредитам и займам, так и по депозитам, к повышению ключевой ставки. Кроме того, это должно положительно сказаться на темпах роста кредитования и ограничить проинфляционные риски.