Банк России отменил ограничение по потребительским кредитам

ЦБ отменил ограничение к ПКС по потребительским кредитам до конца 2023 года
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, решетка, ограда, банк россии, центральный банк россии
ЦБ отменил ограничение к полной стоимости кредита по потребительским кредитам до конца 2023 года Фото:

Банк России отменил ограничение к полной стоимости кредита по потребительским кредитам и отдельным видам займов до конца 2023 года. ОБ этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Совет директоров Банка России принял решение не ограничивать с 16 августа по 31 декабря 2023 года ПСК (полную стоимость кредита — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. В Банке объяснили, что данная мера поможет кредиторам подстраиваться в процентных ставках, как по кредитам и займам, так и по депозитам, к повышению ключевой ставки. Кроме того, это должно положительно сказаться на темпах роста кредитования и ограничить проинфляционные риски.

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Банк России отменил ограничение к полной стоимости кредита по потребительским кредитам и отдельным видам займов до конца 2023 года. ОБ этом сообщили в пресс-службе ЦБ. «Совет директоров Банка России принял решение не ограничивать с 16 августа по 31 декабря 2023 года ПСК (полную стоимость кредита — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. В Банке объяснили, что данная мера поможет кредиторам подстраиваться в процентных ставках, как по кредитам и займам, так и по депозитам, к повышению ключевой ставки. Кроме того, это должно положительно сказаться на темпах роста кредитования и ограничить проинфляционные риски.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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