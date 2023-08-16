16 августа 2023

Япония в июле рекордно нарастила импорт зерна из РФ

Минфин Японии сообщил о росте в июле импорта зерновых из России на 5680%
© Служба новостей «URA.RU»
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Сельское хозяйство, сельхозпереработка. Пермь, комбайн, зерно, агро
Япония закупила у России рекордное количество зерна Фото:

Япония по итогам июля нарастила импорт зерновых из России почти на 5680% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщается в статистике японского министерства финансов.

«Рост импорта зерновых по итогам июля составил 5679,4%», — говорится в отчетности. Импорт рыбы и рыбных изделий из России упал на 35,3%, овощей — на 30%.

В апреле сообщалось, что Япония увеличила импорт из России фруктов на 646,1%, зерновых на 38,4% и мяса на 66,7%. В феврале Япония возобновила импорт нефти из России.

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Япония по итогам июля нарастила импорт зерновых из России почти на 5680% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщается в статистике японского министерства финансов. «Рост импорта зерновых по итогам июля составил 5679,4%», — говорится в отчетности. Импорт рыбы и рыбных изделий из России упал на 35,3%, овощей — на 30%. В апреле сообщалось, что Япония увеличила импорт из России фруктов на 646,1%, зерновых на 38,4% и мяса на 66,7%. В феврале Япония возобновила импорт нефти из России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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