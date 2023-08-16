Япония в июле рекордно нарастила импорт зерна из РФ

Минфин Японии сообщил о росте в июле импорта зерновых из России на 5680%

17 августа 2023 в 05:36 Размер текста - 17 +

Япония закупила у России рекордное количество зерна Фото: Сергей Русанов © URA.RU Япония по итогам июля нарастила импорт зерновых из России почти на 5680% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщается в статистике японского министерства финансов. «Рост импорта зерновых по итогам июля составил 5679,4%», — говорится в отчетности. Импорт рыбы и рыбных изделий из России упал на 35,3%, овощей — на 30%. В апреле сообщалось, что Япония увеличила импорт из России фруктов на 646,1%, зерновых на 38,4% и мяса на 66,7%. В феврале Япония возобновила импорт нефти из России.

Япония по итогам июля нарастила импорт зерновых из России почти на 5680% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщается в статистике японского министерства финансов. «Рост импорта зерновых по итогам июля составил 5679,4%», — говорится в отчетности. Импорт рыбы и рыбных изделий из России упал на 35,3%, овощей — на 30%. В апреле сообщалось, что Япония увеличила импорт из России фруктов на 646,1%, зерновых на 38,4% и мяса на 66,7%. В феврале Япония возобновила импорт нефти из России.