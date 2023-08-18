МВД ограничило полномочия Интерпола в России

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Заседание областной думы. Курган, совещание, умвд, мвд, заседание, сотрудник полиции, запись в дневнике
Действия Интерпола на территории РФ ограничено опросом и наведением справок Фото:

Министерство внутренних дел РФ (МВД) ограничило действия Интерпола при проведении следственных мероприятий в России. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Подразделения по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств — Интерпола, <…> проведение по запросам международны правоохранительных органов. <…> [Их действия ограниченны] опросом, наведением справок, отождествлением личности», — указано в документе соответствующего указа.

В марте прошлого года в США потребовали исключить Россию из Интерпола. Также этого добивались и в Великобритании. Причиной этому стала спецоперация на Украине.

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Министерство внутренних дел РФ (МВД) ограничило действия Интерпола при проведении следственных мероприятий в России. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. «Подразделения по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств — Интерпола, <…> проведение по запросам международны правоохранительных органов. <…> [Их действия ограниченны] опросом, наведением справок, отождествлением личности», — указано в документе соответствующего указа. В марте прошлого года в США потребовали исключить Россию из Интерпола. Также этого добивались и в Великобритании. Причиной этому стала спецоперация на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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