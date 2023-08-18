МВД ограничило полномочия Интерпола в России

Министерство внутренних дел РФ (МВД) ограничило действия Интерпола при проведении следственных мероприятий в России. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
«Подразделения по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств — Интерпола, <…> проведение по запросам международны правоохранительных органов. <…> [Их действия ограниченны] опросом, наведением справок, отождествлением личности», —
В марте прошлого года в США потребовали исключить Россию из Интерпола. Также этого добивались и в Великобритании. Причиной этому стала спецоперация на Украине.
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