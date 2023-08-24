Власти Днепра раскрыли, куда ночью ударили ВС РФ

Глава Днепропетровской администрации Лысак: РФ ударила по транспортному объекту
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На Украине заявили об ударе по Днепру Фото:
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В ночь на 24 августа в Днепре были зафиксированы взрывы. В ходе атаки был разрушен транспортный и несколько других объектов. Об этом заявил председатель Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

«Среди ночи — мощные взрывы в Днепре. [ВС РФ] ударили по городу ракетами. <…> Есть и попадание. Разрушен транспортный объект», — написал Сергей Лысак в своем telegram-канале. Он заявил, что были разрушены и другие городские объекты.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

23 августа глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер говорил, что после российского удара загорелся производственный комплекс. Российские солдаты начали наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на атаки и теракты Киева.

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В ночь на 24 августа в Днепре были зафиксированы взрывы. В ходе атаки был разрушен транспортный и несколько других объектов. Об этом заявил председатель Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. «Среди ночи — мощные взрывы в Днепре. [ВС РФ] ударили по городу ракетами. <…> Есть и попадание. Разрушен транспортный объект», — написал Сергей Лысак в своем telegram-канале. Он заявил, что были разрушены и другие городские объекты. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. 23 августа глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер говорил, что после российского удара загорелся производственный комплекс. Российские солдаты начали наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на атаки и теракты Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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