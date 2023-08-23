В Одесской области заявили о пожаре в перегрузочном комплексе после удара ВС РФ. Фото

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На Украине загорелся производственно-перегрузочный комплекс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В производственно-перегрузочном комплексе Одесской области произошел пожар площадью в 700 квадратных метров. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, заявив, что возгорание произошло после ракетного удара ВС РФ.

«Есть попадание по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар, общей площадью 700 квадратных метров», — подчеркнул Олег Кипер в своем telegram-канале. Он обвинил в произошедшем российскую армию. Кипер добавил, что среди гражданского населения пострадавших нет.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

Вооруженные силы РФ наносят удары по украинским объектам инфраструктуры. Удары участились после киевских терактов на территории России. В конце июля по порту в Одесской области был нанесен ракетный удар. 16 августа также сообщалось о взрывах на этой территории. Кипер говорил, что целью России является повреждение именно инфраструктуры. В США предположили, что президент Украины Владимир Зеленский может потерять Одессу, передает Pravda.Ru.

Склад был разрушен после ударов ВС РФ, уточнил Олег Кипер
Склад был разрушен после ударов ВС РФ, уточнил Олег Кипер
Фото:

Поврежден производственно-перегрузочный комплекс
Поврежден производственно-перегрузочный комплекс
Фото:

Сообщается о возгорании площадью в 700 квадратных метров
Сообщается о возгорании площадью в 700 квадратных метров
Фото:

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В производственно-перегрузочном комплексе Одесской области произошел пожар площадью в 700 квадратных метров. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, заявив, что возгорание произошло после ракетного удара ВС РФ. «Есть попадание по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар, общей площадью 700 квадратных метров», — подчеркнул Олег Кипер в своем telegram-канале. Он обвинил в произошедшем российскую армию. Кипер добавил, что среди гражданского населения пострадавших нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Вооруженные силы РФ наносят удары по украинским объектам инфраструктуры. Удары участились после киевских терактов на территории России. В конце июля по порту в Одесской области был нанесен ракетный удар. 16 августа также сообщалось о взрывах на этой территории. Кипер говорил, что целью России является повреждение именно инфраструктуры. В США предположили, что президент Украины Владимир Зеленский может потерять Одессу, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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