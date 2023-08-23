В Одесской области заявили о пожаре в перегрузочном комплексе после удара ВС РФ. Фото

23 августа 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

На Украине загорелся производственно-перегрузочный комплекс Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В производственно-перегрузочном комплексе Одесской области произошел пожар площадью в 700 квадратных метров. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, заявив, что возгорание произошло после ракетного удара ВС РФ. «Есть попадание по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар, общей площадью 700 квадратных метров», — подчеркнул Олег Кипер в своем telegram-канале. Он обвинил в произошедшем российскую армию. Кипер добавил, что среди гражданского населения пострадавших нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Вооруженные силы РФ наносят удары по украинским объектам инфраструктуры. Удары участились после киевских терактов на территории России. В конце июля по порту в Одесской области был нанесен ракетный удар. 16 августа также сообщалось о взрывах на этой территории. Кипер говорил, что целью России является повреждение именно инфраструктуры. В США предположили, что президент Украины Владимир Зеленский может потерять Одессу, передает Pravda.Ru. Склад был разрушен после ударов ВС РФ, уточнил Олег Кипер Фото: telegram-канал «Одесса. Официально» Поврежден производственно-перегрузочный комплекс Фото: telegram-канал «Одесса. Официально» Сообщается о возгорании площадью в 700 квадратных метров Фото: telegram-канал «Одесса. Официально»

В производственно-перегрузочном комплексе Одесской области произошел пожар площадью в 700 квадратных метров. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, заявив, что возгорание произошло после ракетного удара ВС РФ. «Есть попадание по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар, общей площадью 700 квадратных метров», — подчеркнул Олег Кипер в своем telegram-канале. Он обвинил в произошедшем российскую армию. Кипер добавил, что среди гражданского населения пострадавших нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Вооруженные силы РФ наносят удары по украинским объектам инфраструктуры. Удары участились после киевских терактов на территории России. В конце июля по порту в Одесской области был нанесен ракетный удар. 16 августа также сообщалось о взрывах на этой территории. Кипер говорил, что целью России является повреждение именно инфраструктуры. В США предположили, что президент Украины Владимир Зеленский может потерять Одессу, передает Pravda.Ru.