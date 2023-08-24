24 августа 2023

WSJ: в США опровергли сообщения о том, что самолет Пригожина был сбит

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
В Пентагоне считают, что Евгений Пригожин, вероятно, погиб Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Бизнес-джет с владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным не был сбит ракетой. Об этом заявили власти США.

«Самолет с Пригожиным не сбивали ракетным ударом», — пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на американских властей. При этом в Пентагоне считают, что сам Пригожин, вероятно, погиб.

Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину, разбился в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек. Они погибли. Однако подтверждений, что среди погибших — Пригожин, пока нет. Есть лишь официальное сообщение от Росавиации о том, что человек с такими именем значился в числе пассажиров.

Тела погибших доставили в морг, но их еще не опознали. Президент России Владимир Путин вечером 24 августа выразил соболезнования в связи с возможной гибелью бизнесмена.

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Бизнес-джет с владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным не был сбит ракетой. Об этом заявили власти США. «Самолет с Пригожиным не сбивали ракетным ударом», — пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на американских властей. При этом в Пентагоне считают, что сам Пригожин, вероятно, погиб. Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину, разбился в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек. Они погибли. Однако подтверждений, что среди погибших — Пригожин, пока нет. Есть лишь официальное сообщение от Росавиации о том, что человек с такими именем значился в числе пассажиров. Тела погибших доставили в морг, но их еще не опознали. Президент России Владимир Путин вечером 24 августа выразил соболезнования в связи с возможной гибелью бизнесмена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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