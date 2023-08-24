WSJ: в США опровергли сообщения о том, что самолет Пригожина был сбит

25 августа 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Бизнес-джет с владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным не был сбит ракетой. Об этом заявили власти США. «Самолет с Пригожиным не сбивали ракетным ударом», — пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на американских властей. При этом в Пентагоне считают, что сам Пригожин, вероятно, погиб. Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину, разбился в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек. Они погибли. Однако подтверждений, что среди погибших — Пригожин, пока нет. Есть лишь официальное сообщение от Росавиации о том, что человек с такими именем значился в числе пассажиров. Тела погибших доставили в морг, но их еще не опознали. Президент России Владимир Путин вечером 24 августа выразил соболезнования в связи с возможной гибелью бизнесмена.