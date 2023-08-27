В МО РФ назвали главные задачи на время СВО

Минобороны РФ: армии нужно развивать беспилотники, артиллерию и ИИ
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Вооруженные силы РФ. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Развитие беспилотников — одно из важнейших направлений развития армии РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Артиллерия, беспилотники и искусственный интеллект — три главных направления, которые нужно развивать в российской армии в контексте проведения спецоперации на Украине. Об этом рассказал начальник главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ Александр Осадчук.

«Три наиболее важных направления [развития российской армии]. Первое — беспилотники. Современный вооруженный конфликт — это беспилотники различного типа. Второе — технологии искусственного интеллекта в системе управления. Это связано со временем принятия решения и объемами информации. Тут важна аналитика и объективность. И, конечно, нужно развивать артиллерию и средства поражения», — рассказал Александр Осадчук телеканалу «Звезда». Отрывок с интервью опубликован в telegram-канале СМИ.

В России с 14 по 20 августа проходил международный форум «Армия-2023». В ходе него президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что РФ готова к дальнейшему развитию в военной сфере. Во время форума также было продемонстрировано новейшее вооружение российской армии.

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Артиллерия, беспилотники и искусственный интеллект — три главных направления, которые нужно развивать в российской армии в контексте проведения спецоперации на Украине. Об этом рассказал начальник главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ Александр Осадчук. «Три наиболее важных направления [развития российской армии]. Первое — беспилотники. Современный вооруженный конфликт — это беспилотники различного типа. Второе — технологии искусственного интеллекта в системе управления. Это связано со временем принятия решения и объемами информации. Тут важна аналитика и объективность. И, конечно, нужно развивать артиллерию и средства поражения», — рассказал Александр Осадчук телеканалу «Звезда». Отрывок с интервью опубликован в telegram-канале СМИ. В России с 14 по 20 августа проходил международный форум «Армия-2023». В ходе него президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что РФ готова к дальнейшему развитию в военной сфере. Во время форума также было продемонстрировано новейшее вооружение российской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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