В МО РФ назвали главные задачи на время СВО

Минобороны РФ: армии нужно развивать беспилотники, артиллерию и ИИ

27 августа 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Развитие беспилотников — одно из важнейших направлений развития армии РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Артиллерия, беспилотники и искусственный интеллект — три главных направления, которые нужно развивать в российской армии в контексте проведения спецоперации на Украине. Об этом рассказал начальник главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ Александр Осадчук. «Три наиболее важных направления [развития российской армии]. Первое — беспилотники. Современный вооруженный конфликт — это беспилотники различного типа. Второе — технологии искусственного интеллекта в системе управления. Это связано со временем принятия решения и объемами информации. Тут важна аналитика и объективность. И, конечно, нужно развивать артиллерию и средства поражения», — рассказал Александр Осадчук телеканалу «Звезда». Отрывок с интервью опубликован в telegram-канале СМИ. В России с 14 по 20 августа проходил международный форум «Армия-2023». В ходе него президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что РФ готова к дальнейшему развитию в военной сфере. Во время форума также было продемонстрировано новейшее вооружение российской армии.

Артиллерия, беспилотники и искусственный интеллект — три главных направления, которые нужно развивать в российской армии в контексте проведения спецоперации на Украине. Об этом рассказал начальник главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ Александр Осадчук. «Три наиболее важных направления [развития российской армии]. Первое — беспилотники. Современный вооруженный конфликт — это беспилотники различного типа. Второе — технологии искусственного интеллекта в системе управления. Это связано со временем принятия решения и объемами информации. Тут важна аналитика и объективность. И, конечно, нужно развивать артиллерию и средства поражения», — рассказал Александр Осадчук телеканалу «Звезда». Отрывок с интервью опубликован в telegram-канале СМИ. В России с 14 по 20 августа проходил международный форум «Армия-2023». В ходе него президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что РФ готова к дальнейшему развитию в военной сфере. Во время форума также было продемонстрировано новейшее вооружение российской армии.