Захарова похвалила Макрона за трезвость рассуждений

Захарова обрадовалась пессимизму Запада

28 августа 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Макрон (на фото) — один из немногих, кто трезво оценивает состояние Запада, сказала Мария Захарова Фото: Официальный сайт Европарламента Слова президента Франции Эммануэля Макрона об ослаблении влияния Запада и пересмотре миропорядка говорят о его способности трезво рассуждать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее в ходе конференции Макрон подчеркнул, что ситуация на мировой арене усложняется, и Запад рискует потерять свое влияние. Он также сказал, что западные страны «занимали и занимают» лидерство в мире. «Запад „занимал и занимает доминирующие позиции“. Заметьте, будущее время в этой фразе отсутствует. Что свидетельствует о реалистичности оценок отдельных представителей Запада. Так держать», — отреагировала на заявление Мария Захарова у себя в Telegram. Макрон является одним из немногих представителей Запада, кто призывает к мирному урегулированию украинского конфликта. Также он заявлял, что Европа должна предоставить гарантии безопасности для российской стороны. По его словам, Франция постарается избежать эскалации боевых действий на Украине и не вступит в прямое столкновение с РФ, пишет телеканал 360.

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об ослаблении влияния Запада и пересмотре миропорядка говорят о его способности трезво рассуждать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее в ходе конференции Макрон подчеркнул, что ситуация на мировой арене усложняется, и Запад рискует потерять свое влияние. Он также сказал, что западные страны «занимали и занимают» лидерство в мире. «Запад „занимал и занимает доминирующие позиции“. Заметьте, будущее время в этой фразе отсутствует. Что свидетельствует о реалистичности оценок отдельных представителей Запада. Так держать», — отреагировала на заявление Мария Захарова у себя в Telegram. Макрон является одним из немногих представителей Запада, кто призывает к мирному урегулированию украинского конфликта. Также он заявлял, что Европа должна предоставить гарантии безопасности для российской стороны. По его словам, Франция постарается избежать эскалации боевых действий на Украине и не вступит в прямое столкновение с РФ, пишет телеканал 360.