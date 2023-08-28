Захарова похвалила Макрона за трезвость рассуждений

Захарова обрадовалась пессимизму Запада
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Макрон (на фото) — один из немногих, кто трезво оценивает состояние Запада, сказала Мария Захарова Фото:

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об ослаблении влияния Запада и пересмотре миропорядка говорят о его способности трезво рассуждать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее в ходе конференции Макрон подчеркнул, что ситуация на мировой арене усложняется, и Запад рискует потерять свое влияние. Он также сказал, что западные страны «занимали и занимают» лидерство в мире. «Запад „занимал и занимает доминирующие позиции“. Заметьте, будущее время в этой фразе отсутствует. Что свидетельствует о реалистичности оценок отдельных представителей Запада. Так держать», — отреагировала на заявление Мария Захарова у себя в Telegram.

Макрон является одним из немногих представителей Запада, кто призывает к мирному урегулированию украинского конфликта. Также он заявлял, что Европа должна предоставить гарантии безопасности для российской стороны. По его словам, Франция постарается избежать эскалации боевых действий на Украине и не вступит в прямое столкновение с РФ, пишет телеканал 360.

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Слова президента Франции Эммануэля Макрона об ослаблении влияния Запада и пересмотре миропорядка говорят о его способности трезво рассуждать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее в ходе конференции Макрон подчеркнул, что ситуация на мировой арене усложняется, и Запад рискует потерять свое влияние. Он также сказал, что западные страны «занимали и занимают» лидерство в мире. «Запад „занимал и занимает доминирующие позиции“. Заметьте, будущее время в этой фразе отсутствует. Что свидетельствует о реалистичности оценок отдельных представителей Запада. Так держать», — отреагировала на заявление Мария Захарова у себя в Telegram. Макрон является одним из немногих представителей Запада, кто призывает к мирному урегулированию украинского конфликта. Также он заявлял, что Европа должна предоставить гарантии безопасности для российской стороны. По его словам, Франция постарается избежать эскалации боевых действий на Украине и не вступит в прямое столкновение с РФ, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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