Макрона не захотели видеть на саммите БРИКС

Эммануэль Макрон не получил приглашения на саммит БРИКС, заявила Наледи Пандор
Президент Франции Эммануэль Макрон не получил приглашение на саммит БРИКС в ЮАР. Об этом рассказала глава МИД ЮАР Наледи Пандор.
«Никакого приглашения на саммит БРИКС Макрону выдано не было», —
Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон рассматривает возможность участия в предстоящем саммите БРИКС. Он проводил консультации по этому поводу с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. На саммит были приглашены лидеры 70 государств. Однако главы западных государств не получили приглашений. Среди неприглашенных на саммит оказался и Макрон, передает «Утро.ру».
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