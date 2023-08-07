Макрона не захотели видеть на саммите БРИКС

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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Эммануэль Макрон не получил приглашения на саммит БРИКС, заявила Наледи Пандор Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон не получил приглашение на саммит БРИКС в ЮАР. Об этом рассказала глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

«Никакого приглашения на саммит БРИКС Макрону выдано не было», — заявила Пандор в эфире youtube-канала theDIRCOZA. Саммит БРИКС пройдет в ЮАР.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон рассматривает возможность участия в предстоящем саммите БРИКС. Он проводил консультации по этому поводу с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. На саммит были приглашены лидеры 70 государств. Однако главы западных государств не получили приглашений. Среди неприглашенных на саммит оказался и Макрон, передает «Утро.ру».

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Президент Франции Эммануэль Макрон не получил приглашение на саммит БРИКС в ЮАР. Об этом рассказала глава МИД ЮАР Наледи Пандор. «Никакого приглашения на саммит БРИКС Макрону выдано не было», — заявила Пандор в эфире youtube-канала theDIRCOZA. Саммит БРИКС пройдет в ЮАР. Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон рассматривает возможность участия в предстоящем саммите БРИКС. Он проводил консультации по этому поводу с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. На саммит были приглашены лидеры 70 государств. Однако главы западных государств не получили приглашений. Среди неприглашенных на саммит оказался и Макрон, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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