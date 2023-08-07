Макрона не захотели видеть на саммите БРИКС 07 августа 2023 в 18:27 Размер текста - 17 + Эммануэль Макрон не получил приглашения на саммит БРИКС, заявила Наледи Пандор Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эммануэль Макрон не получил приглашение на саммит БРИКС в ЮАР. Об этом рассказала глава МИД ЮАР Наледи Пандор. «Никакого приглашения на саммит БРИКС Макрону выдано не было», — заявила Пандор в эфире youtube-канала theDIRCOZA. Саммит БРИКС пройдет в ЮАР. Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон рассматривает возможность участия в предстоящем саммите БРИКС. Он проводил консультации по этому поводу с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. На саммит были приглашены лидеры 70 государств. Однако главы западных государств не получили приглашений. Среди неприглашенных на саммит оказался и Макрон, передает «Утро.ру». Президент Франции Эммануэль Макрон не получил приглашение на саммит БРИКС в ЮАР. Об этом рассказала глава МИД ЮАР Наледи Пандор. «Никакого приглашения на саммит БРИКС Макрону выдано не было», — заявила Пандор в эфире youtube-канала theDIRCOZA. Саммит БРИКС пройдет в ЮАР. Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон рассматривает возможность участия в предстоящем саммите БРИКС. Он проводил консультации по этому поводу с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. На саммит были приглашены лидеры 70 государств. Однако главы западных государств не получили приглашений. Среди неприглашенных на саммит оказался и Макрон, передает «Утро.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям