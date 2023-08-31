Росгвардейцев представят к госнаградам за ликвидацию диверсантов ВСУ

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День молодежи. Курган, росгвардия
Росгвардейцы получили легкие ранения в ходе боя с диверсантами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Росгвардейцев, раненных в ходе боя с диверсантами в Брянской области, представили к государственным наградам. Об этом сообщили в Федеральной службе войск национальной гвардии.

«Два росгвардейца получили ранения в ходе боя с украинскими диверсантами в Брянской области, будут представлены к госнаградам», — приводит сообщение Росгвардии РИА Новости. Ранее сотрудники ведомства совместно с ФСБ и МВД России ликвидировали группу украинских диверсантов. Пять солдат ВСУ были взяты в плен.

Российские силовики изъяли у диверсантов американские винтовки, стоящие на вооружении НАТО, а также магазины и гранаты. Солдаты ВСУ планировали теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры. По итогу двое диверсантов были ликвидированы, пятеро — задержаны.

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Росгвардейцев, раненных в ходе боя с диверсантами в Брянской области, представили к государственным наградам. Об этом сообщили в Федеральной службе войск национальной гвардии. «Два росгвардейца получили ранения в ходе боя с украинскими диверсантами в Брянской области, будут представлены к госнаградам», — приводит сообщение Росгвардии РИА Новости. Ранее сотрудники ведомства совместно с ФСБ и МВД России ликвидировали группу украинских диверсантов. Пять солдат ВСУ были взяты в плен. Российские силовики изъяли у диверсантов американские винтовки, стоящие на вооружении НАТО, а также магазины и гранаты. Солдаты ВСУ планировали теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры. По итогу двое диверсантов были ликвидированы, пятеро — задержаны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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