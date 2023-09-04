На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе

04 сентября 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Владимир Солодов заявил, что 80 дронов готовы к отправке на фронт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Камчатском крае началось производство дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов. По его словам, 80 дронов уже готовы к отправке. «На Камчатке запущено производство дронов-камикадзе — их будем направлять нашим бойцам в зону проведения специальной военной операции», — заявил Солодов в своем telegram-канале. Он отметил, что первая партия из 80 дронов уже готова к отправке. Ранее сообщалось, что в Подмосковье к 2025 году запустят первый завод промышленного производства аккумуляторов для БПЛА. По данным компаний-основателей «Инэнерджи» и «Транспорт будущего», инвестиции составят около 25 миллиардов рублей.

В Камчатском крае началось производство дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов. По его словам, 80 дронов уже готовы к отправке. «На Камчатке запущено производство дронов-камикадзе — их будем направлять нашим бойцам в зону проведения специальной военной операции», — заявил Солодов в своем telegram-канале. Он отметил, что первая партия из 80 дронов уже готова к отправке. Ранее сообщалось, что в Подмосковье к 2025 году запустят первый завод промышленного производства аккумуляторов для БПЛА. По данным компаний-основателей «Инэнерджи» и «Транспорт будущего», инвестиции составят около 25 миллиардов рублей.