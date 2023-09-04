На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе

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Интенсив по квадрокоптерам в Университетском. Екатеринбург, квадрокоптер, бпла, беспилотник, коптер, бла,  дрон
Владимир Солодов заявил, что 80 дронов готовы к отправке на фронт Фото:
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В Камчатском крае началось производство дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов. По его словам, 80 дронов уже готовы к отправке.

«На Камчатке запущено производство дронов-камикадзе — их будем направлять нашим бойцам в зону проведения специальной военной операции», — заявил Солодов в своем telegram-канале. Он отметил, что первая партия из 80 дронов уже готова к отправке.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье к 2025 году запустят первый завод промышленного производства аккумуляторов для БПЛА. По данным компаний-основателей «Инэнерджи» и «Транспорт будущего», инвестиции составят около 25 миллиардов рублей.

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В Камчатском крае началось производство дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов. По его словам, 80 дронов уже готовы к отправке. «На Камчатке запущено производство дронов-камикадзе — их будем направлять нашим бойцам в зону проведения специальной военной операции», — заявил Солодов в своем telegram-канале. Он отметил, что первая партия из 80 дронов уже готова к отправке. Ранее сообщалось, что в Подмосковье к 2025 году запустят первый завод промышленного производства аккумуляторов для БПЛА. По данным компаний-основателей «Инэнерджи» и «Транспорт будущего», инвестиции составят около 25 миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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