На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе

Владимир Солодов заявил, что 80 дронов готовы к отправке на фронт
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Камчатском крае началось производство дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов. По его словам, 80 дронов уже готовы к отправке.
«На Камчатке запущено производство дронов-камикадзе — их будем направлять нашим бойцам в зону проведения специальной военной операции», — заявил Солодов в своем
Ранее сообщалось, что в Подмосковье к 2025 году запустят первый завод промышленного производства аккумуляторов для БПЛА. По данным компаний-основателей «Инэнерджи» и «Транспорт будущего», инвестиции составят около 25 миллиардов рублей.
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