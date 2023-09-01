На Украине признали преимущество РФ в беспилотниках 01 сентября 2023 в 16:22 Размер текста - 17 + Николай Гаврилюк сообщил, что в России масштабное производство всех видов вооружения Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России преимущество в использовании дронов. Об этом сообщил украинский военнослужащий Николай Гаврилюк, основавший компанию по производству беспилотников. «Преимущество, которое украинцы имели в начале конфликта в… массированном использовании летательных аппаратов этого типа, исчезло», — заявил Гаврилюк в беседе с испанской газетой Mundo . Он отметил, что в РФ создано масштабное производство всех видов вооружения. Ранее представитель компании-разработчика «Связь Спецзащита» Дмитрий Зубарев сообщил, что в России разработали новую модель легкого складного дрона из полипропилена. Аппарат предназначен для разведки на поле боя. В Минобороны РФ рассказали, что уссурийские десантники успешно применяют FPV-дроны в боях против ВСУ на южном фланге артемовского направления, передает RT. У России преимущество в использовании дронов. Об этом сообщил украинский военнослужащий Николай Гаврилюк, основавший компанию по производству беспилотников. «Преимущество, которое украинцы имели в начале конфликта в… массированном использовании летательных аппаратов этого типа, исчезло», — заявил Гаврилюк в беседе с испанской газетой Mundo. Он отметил, что в РФ создано масштабное производство всех видов вооружения. Ранее представитель компании-разработчика «Связь Спецзащита» Дмитрий Зубарев сообщил, что в России разработали новую модель легкого складного дрона из полипропилена. Аппарат предназначен для разведки на поле боя. В Минобороны РФ рассказали, что уссурийские десантники успешно применяют FPV-дроны в боях против ВСУ на южном фланге артемовского направления, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям