На Украине признали преимущество РФ в беспилотниках

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, бпла, беспилотник, военные учения, орлан-10, беспилотный комплекс
Николай Гаврилюк сообщил, что в России масштабное производство всех видов вооружения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У России преимущество в использовании дронов. Об этом сообщил украинский военнослужащий Николай Гаврилюк, основавший компанию по производству беспилотников.

«Преимущество, которое украинцы имели в начале конфликта в… массированном использовании летательных аппаратов этого типа, исчезло», — заявил Гаврилюк в беседе с испанской газетой Mundo. Он отметил, что в РФ создано масштабное производство всех видов вооружения.

Ранее представитель компании-разработчика «Связь Спецзащита» Дмитрий Зубарев сообщил, что в России разработали новую модель легкого складного дрона из полипропилена. Аппарат предназначен для разведки на поле боя. В Минобороны РФ рассказали, что уссурийские десантники успешно применяют FPV-дроны в боях против ВСУ на южном фланге артемовского направления, передает RT.

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У России преимущество в использовании дронов. Об этом сообщил украинский военнослужащий Николай Гаврилюк, основавший компанию по производству беспилотников. «Преимущество, которое украинцы имели в начале конфликта в… массированном использовании летательных аппаратов этого типа, исчезло», — заявил Гаврилюк в беседе с испанской газетой Mundo. Он отметил, что в РФ создано масштабное производство всех видов вооружения. Ранее представитель компании-разработчика «Связь Спецзащита» Дмитрий Зубарев сообщил, что в России разработали новую модель легкого складного дрона из полипропилена. Аппарат предназначен для разведки на поле боя. В Минобороны РФ рассказали, что уссурийские десантники успешно применяют FPV-дроны в боях против ВСУ на южном фланге артемовского направления, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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