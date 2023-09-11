Аналитик развеял популярный миф о биометрии в телефоне

Эксперт Муртазин: использовать биометрию на телефоне лучше в сочетании с паролем

Биометрия лица не всегда является полноценной защитой данных, объяснил Эльдар Муртазин Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Кража биометрии лица из базы данных не даст злоумышленнику доступ к мобильному телефону. Однако для лучшей защиты стоит использовать двухфакторную аутентификацию, например, пароль. Об этом сообщил ведущий аналитик Mobile Research Эльдар Муртазин.

«Даже если кто-то украдет вашу биометрию из базы данных, то использовать ее злоумышленник не сможет <…> Любая биометрия будет надежной, если она является дополнением к чему-либо. В большинстве современных телефонов и систем используется не чисто биометрия, а биометрия плюс пароль — цифровой, буквенный, графический и так далее», — рассказал Муртазин в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что при неудачной попытке разблокировки телефона с помощью биометрии, устройство заблокируется, а после попросит ввести пароль. Таким образом, злоумышленник не сможет воспользоваться украденным телефоном.

Ранее доцент факультета информационных технологий Университета Синергия Александр Алексахин рассказал, что сбор биометрии привести к краже личных данных, нарушению конфиденциальности, а также потере доступа к защищенным сервисам. По его словам, биометрические данные, собранные различными учреждениями или частными компаниями, могут использоваться для наблюдения, отслеживания и контроля. Руководитель направления разработки информационных систем и бизнес-приложений IT-компании CESCA Александр Жижанко предупреждал, что мошенники могут использовать видео и фото, чтобы воспользоваться чужими счетами для оплаты с помощью улыбки.