Киллер-рецидивист сбежал из колонии под Иркутском в день освобождения

18 сентября 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Осужденный не стал дожидаться официального освобождения из колонии, пишет Shot Фото: Денис Моргунов © URA.RU Судимый за несколько убийств и разбой 49-летний Камолжон Калонов сбежал из колонии под Иркутском в день, когда его должны были освободить. Калонов отсидел 20 лет и решил не дожидаться официального освобождения, покинув колонию самостоятельно. «Судимый за несколько убийств киллер-рецидивист сбежал из ИК под Иркутском в день своего освобождения», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что до момента побега Калонов отсидел 20 лет, но сейчас ему грозит дополнительное наказание в виде четырех лет заключения за побег. Камолжон Калонов уже дважды был осужден. В 1997 году ему дали пять лет за участие в преступном сообществе и незаконное усыновление, а в 2003 году ему было назначено 22 года заключения по обвинениям в убийстве, разбое и хищении оружия. После отбытия 20-летнего срока, Калонов должен был быть выпущен по условно-досрочному освобождению и направлен на принудительные работы, однако он решил сбежать, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в ГУФСИН России по Иркутской области для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Судимый за несколько убийств и разбой 49-летний Камолжон Калонов сбежал из колонии под Иркутском в день, когда его должны были освободить. Калонов отсидел 20 лет и решил не дожидаться официального освобождения, покинув колонию самостоятельно. «Судимый за несколько убийств киллер-рецидивист сбежал из ИК под Иркутском в день своего освобождения», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что до момента побега Калонов отсидел 20 лет, но сейчас ему грозит дополнительное наказание в виде четырех лет заключения за побег. Камолжон Калонов уже дважды был осужден. В 1997 году ему дали пять лет за участие в преступном сообществе и незаконное усыновление, а в 2003 году ему было назначено 22 года заключения по обвинениям в убийстве, разбое и хищении оружия. После отбытия 20-летнего срока, Калонов должен был быть выпущен по условно-досрочному освобождению и направлен на принудительные работы, однако он решил сбежать, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в ГУФСИН России по Иркутской области для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.