Украинских заключенных хотят посадить на веломашины для генерации электричества

Гривко: заключенные займутся выработкой электроэнергии на велогенераторах

19 сентября 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

Украинские заключенные будут вырабатывать электроэнергию, чтобы сократить себе срок, считает Сергей Гривко Фото: Анна Майорова © URA.RU В Верховной раде Украине зарегистрировали законопроект, предлагающий заключенным заниматься выработкой электроэнергии на велогенераторах. Это позволит осужденным сократить тюремный срок, заявил депутат Рады Сергей Гривко. «Зарегистрирован один из моих креативных законопроектов. Его концептуальная суть проста. Мотивировать 50 тысяч заключенных генерировать электроэнергию посредством велогенерационных установок», — написал на своей странице в соцсети Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) Сергей Гривко. По словам депутат Верховной рады Украины, благодаря этому законопроекту заключенные смогут сократить тюремный срок на 30 дней за год. В случае успешности эксперимента к генерации электроэнергии можно будет подключить тренажерные залы, добавил Гривко. Ранее Сергей Гривко предлагал, чтобы украинские заключенные читали книги на государственном языке ради сокращения тюремного срока. Так, у осужденных сформировались бы «правильные» духовные и моральные ценности, считал депутат Верховной рады Украины.

В Верховной раде Украине зарегистрировали законопроект, предлагающий заключенным заниматься выработкой электроэнергии на велогенераторах. Это позволит осужденным сократить тюремный срок, заявил депутат Рады Сергей Гривко. «Зарегистрирован один из моих креативных законопроектов. Его концептуальная суть проста. Мотивировать 50 тысяч заключенных генерировать электроэнергию посредством велогенерационных установок», — написал на своей странице в соцсети Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) Сергей Гривко. По словам депутат Верховной рады Украины, благодаря этому законопроекту заключенные смогут сократить тюремный срок на 30 дней за год. В случае успешности эксперимента к генерации электроэнергии можно будет подключить тренажерные залы, добавил Гривко. Ранее Сергей Гривко предлагал, чтобы украинские заключенные читали книги на государственном языке ради сокращения тюремного срока. Так, у осужденных сформировались бы «правильные» духовные и моральные ценности, считал депутат Верховной рады Украины.