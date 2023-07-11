11 июля 2023

На Украине придумали, как уменьшить срок заключенным

Депутат Рады Гривко: заключенным нужно уменьшить срок наказания за чтение книг на украинском языке
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Ивану Казанцеву. Екатеринбург, заключенные, тюрьма, арестованный, подсудимый, задержанный
На Украине заключенным предложили читать книги на государственном языке Фото:
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Людям, отбывающим наказание в местах лишения свободы на Украине, могут уменьшить срок за чтение книг на государственном языке. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде депутатом Сергеем Гривко.

«При прочтении осужденным лицом каждой новой книги из перечня литературы срок назначенного такому лицу наказания в виде лишение свободы уменьшается путем отчисления трех суток», — говорится в тексте документа, передает ТАСС. Автор законопроекта признался, что хочет, чтобы у осужденных сформировались «правильные» духовные и моральные ценности.

Ранее была информация о том, что Украина создает первую линию обороны в Бахмуте (Артемовск) из ранее осужденных за преступления. Кроме того, Украина надеется на мобилизацию в странах Запада для наступления ВСУ. Польша уже готова послать 20 тысяч человек, сообщил экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

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Людям, отбывающим наказание в местах лишения свободы на Украине, могут уменьшить срок за чтение книг на государственном языке. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде депутатом Сергеем Гривко. «При прочтении осужденным лицом каждой новой книги из перечня литературы срок назначенного такому лицу наказания в виде лишение свободы уменьшается путем отчисления трех суток», — говорится в тексте документа, передает ТАСС. Автор законопроекта признался, что хочет, чтобы у осужденных сформировались «правильные» духовные и моральные ценности. Ранее была информация о том, что Украина создает первую линию обороны в Бахмуте (Артемовск) из ранее осужденных за преступления. Кроме того, Украина надеется на мобилизацию в странах Запада для наступления ВСУ. Польша уже готова послать 20 тысяч человек, сообщил экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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