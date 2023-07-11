На Украине придумали, как уменьшить срок заключенным

Людям, отбывающим наказание в местах лишения свободы на Украине, могут уменьшить срок за чтение книг на государственном языке. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде депутатом Сергеем Гривко.
«При прочтении осужденным лицом каждой новой книги из перечня литературы срок назначенного такому лицу наказания в виде лишение свободы уменьшается путем отчисления трех суток», — говорится в тексте документа, передает ТАСС. Автор законопроекта признался, что хочет, чтобы у осужденных сформировались «правильные» духовные и моральные ценности.
Ранее была информация о том, что Украина создает первую линию обороны в Бахмуте (Артемовск) из ранее осужденных за преступления. Кроме того, Украина надеется на мобилизацию в странах Запада для наступления ВСУ. Польша уже готова послать 20 тысяч человек, сообщил экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
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